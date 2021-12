Charlie Cox será el Daredevil de Marvel Studios: Kevin Feige

Luego de muchos rumores y especulaciones, el presidente de Marvel Studios, Kevin Feige decidió romper el silencio y confirmar que efectivamente el actor Charlie Cox se mantendrá en su papel de "Daredevil" luego de su participacion en las series anteriores de Marvel.

Sin embargo aún no podemos brincar de emoción por qué se reservó revelar cuándo, cómo y dónde volverá a reaparecer Cox como el "diablo guardian de Hell´s Kitchen, aunque muchos fans especulan que será en "Spider-man No Way Home" en donde podremos ver su regreso.

Fue precisamente en La Verdad Noticias que te informaos que Charlie Cox que reveló hace algunos días que no era verdadera la presunta filtración, explicando que un buen amigo le llamó para preguntarle sí participaría en la nueva entrega de Spiderman y aunque sigue negando su participación los fans creen que es una treta publicitaria.

Charlie Cox como Daredevil

Como te comentabamos al principio de la nota, fue en una entrevista en donde Feige explicó que Cox sí seguirá en el Universo Cinematográfico de Marvel (MCU) por sus siglas en inglés, "Si tú fueses a ver a Daredevil en cosas que están por estrenarse Charlie Cox, sí él sería el actor interpretando a Daredevil. Dónde veremos, cómo lo veremos y cuándo lo veremos está por decidirse", expresó a Cinemablend.

Después de la cancelación en Netflix de la serie de Daredevil definitivamente la confirmación de Kevin del regreso de Cox es una enorme noticia que seguramente dará mucho de que hablar en las siguientes entregas del Universo Marvel, aunque en las redes sociales oficiales de los estudios aún no hay algún anuncio al respecto.

¿Qué significa el nombre de Daredevil?

El nombre del personaje de Marvel, Daredevil significa "temerario" pero dato curioso es que en España se le llamó "Dan Defensor" para justificar las dos des de su pecho, en la actualidad solamente se le menciona por su nombre en ingés y en ocasiones suelen agregarle el apodo del "El hombre sin miedo".

Por cierto, alguien que se ha declarado fan del personaje es nada y nada menos que Tom Hiddleston quién lleva el papel de "Loki" quién fue de los principales promotores de "salvar" a Daredevil para que siga en las nuevas entregas de Marvel.

