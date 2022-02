Charlie Cox ha confirmado que seguirá teniendo participaciones en UCM

El actor Charlie Cox ha revelado en una entrevista que su historia como el personaje de Daredevil, no terminará en el cameo que protagonizó en la tercera entrega de Spiderman: No Way Home.

Y es que a pesar de ser un poco distante con la información, el actor afirma que vendrá algo que no necesariamente se verá involucrado en una serie.

Como te hemos compartido en La Verdad Noticias, recientemente se ha hablado sobre las apariciones que tendrá Daredevil en varias series de Disney plus en formato de cameos.

Charlie Cox confirma su participación en el UCM

Dió vida al personaje durante 3 temporadas

El actor Charlie Cox reveló en una entrevista para el programa Radio Times que aún seguirá teniendo participaciones dentro del Universo Cinematográfico de Marvel (UCM).

Y es que después de su aparición en la pelécula "Spiderman: No Way Home" en donde apareció como el abogado defensor de Peter Parker, el futuro del personaje que interpreta el artista quedó en cierta forma incierto.

El actor británico reveló que después de haber estado presente en 3 temporadas en la serie de Netflix, "vendrá algo más" en el futuro de Daredevil.

“Sé algo. No sé mucho, pero sé que habrá algo más”

De acuerdo con Cox, depués de su aparición en la serie, recibió una llamada en la que se le propuso su regreso como el personaje de Daredevil en la película del hombre arácnido, a lo que el actor no dudó en aceptarlo.

¿Por qué cancelaron Daredevil?

La llegada de la plataforma de streaming Disney+ fue la causante de que la serie fuera cancelada.

Daredevil fue una de las series de Netflix que durante su lanzamiento alcanzó mucho éxito entre los fanáticos del universo Marvel.

Sin embargo, la serie se vio en la necesidad de ser cancelada después de su tercera temporada, a causa de la llegada de la plataforma de Disney+.

El actor Vincent D'Onofrio, quién interpretó al villano de la serie Kingpin, fue el encargado de confirmar esta noticia en una reciente entrevista sobre el futuro de su personaje en Marvel Studios.

D'Onofrio, ha asegurado en una reciente entrevista que el principal motivo de la cancelación de la exitosa Daredevil fue la futura llegada de la plataforma de streaming Disney+, algo que iba acompañado del retorno de las licencias Marvel a Disney, algo con lo que el actor estaba en desacuerdo.

No olvides seguirnos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy.