Charli XCX y Troye Sivan rescatarán el pop con "1999"

La extrovertida cantante Charli XCX y el multifacético cantante Troye Sivan han anunciado que pronto estarán estrenado su más reciente lanzamiento que es una colaboración titulada “1999”, este anuncio viene acompañado de imágenes que ambos artistas compartieron en Twitter y que saldrá a la venta el 5 de octubre.

The Matrix es la inspiración de 1999

Los seguidores de ambos cantantes se mostraron bastante receptivos con los adelantos de dicha colaboración, en una estrategia de intercambio de tweets provocaron que sus fans disfrutaran de la noticia.

Dentro de los tweets que estuvieron compartiendo, uno de ellos mencionaba que con lo nuevo que acaban de hacer en colaboración, ambos salvaran el pop, luego dieron la noticia más clara y compartieron fotos inspiradas en la película de The Matrix para la canción.

Otra cosa que llamo la atención entre los fans de los artistas y del cine es si las imágenes que subieron tendrán que ver con las película The Matrix que está por salir antes de que se termine este año.

Los últimos lanzamientos musicales de ambos cantantes

Troye Sivan y Charli XCX

El último lanzamiento de Charli XCX, Pop 2, llegó el año pasado. Desde entonces, Charli compartido canciones como “No Angel”, “5 in the Morning” y “Girls Night Out”; en cuanto a Troye Sivan, lanzó recientemente su segundo álbum, Bloom, incluyendo los hits “Dance to This” ft. Ariana Grande y “Animal”.