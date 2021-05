Charli D'Amelio y el rumor que casi le costó su carrera en Tik Tok

Charli D’Amelio es la tiktoker más seguida del mundo, contando actualmente con más de 115 millones de seguidores, mismos que puso en riesgo tras el rumor sobre su enfermedad, pues se dijo que padecía de cáncer, aunque esto fue desmentido,

Asimismo, la carrera de Charli ha sobrepasado a Tik Tok, pues debido a su gran influencia en dicha red social, se ha convertido en toda una celebridad, por lo que incluso ha conseguido papeles en producciones de grandes empresas como Disney.

A continuación te hablaremos de los rumores que más impacto han causado en la carrera de Charli D’Amelio en Tik Tok, así como datos muy importantes sobre su trayectoria, como el secreto de su fama y cuánto gana al ser la tiktoker más seguida del mundo.

¿Qué le pasó a Charli D’Amelio?

La influencer fue víctima de un rumor sobre su padecimiento de cáncer

Durante los meses de junio y julio del año 2020 Charli D’Amelio tuvo que lidiar con una enorme ola de controversia por los rumores que se generaron sobre su padecimiento de cáncer, el cual afectó gravemente su influencia como la estrella más grande de Tik Tok, donde tenía casi 70 millones de seguidores en ese momento.

Sin embargo, a pesar de lo desagradable de este rumor, el cual se expandió en los medios a una velocidad impresionante, la famosa tiktoker tuvo el apoyo de sus fans en todo momento, y a través de una transmisión en Instagram Live desmintió el rumor de manera oficial.

Asimismo, la famosa influencer declaró que no se debería de bromear con ese tipo de temas, ya que pueden afectar gravemente la vida de los implicados y este tipo de ataques sólo tienen como objetivo perjudicar a las víctimas por el simple hecho de no ser fans o no estar de acuerdo con su estilo de vida.

¿Cómo se hizo famosa Charli D’Amelio?

Charli comenzó a ganar mucha fama en el año 2019

Charli D’Amelio se volvió famosa en Tik Tok publicando videos cortos de baile y lip sync, una tendencia que estaba al tope de las listas cuando inició su trayectoria en la red social en el año 2019, consiguiendo una gran popularidad a una velocidad impresionante.

Muchos se han preguntado cómo es que se hizo famosa Charli y logró lo que hasta el momento nadie ha podido igualar: fue la primera en conseguir más de 100 millones de seguidores en Tik Tok, una hazaña que la volvió mundialmente famosa, y a lo largo de los últimos años se ha convertido en la reina de dicha red social.

Aprovechando su popularidad en Tik Tok, la influencer lanzó su propia línea de maquillaje, y gracias a esto su fama creció tanto al grado que en las últimas semanas se rumoraba su participación en High School Musical: The Musical: The series 2.

¿Cuánto cobra Charli D’Amelio?

A pesar de ser la más seguida de Tik Tok, no es la mejor pagada

Charli D’Amelio cobra cerca de 4 millones de dólares de acuerdo a una lista liberada por Tik Tok sobre sus ganancias del último año, y a pesar de que es la tiktoker más seguida de la plataforma no es la más pagada, pues Addison Rae se corona como la que recibe más dinero con 5 millones de dólares.

Sin embargo, estas son sólo las ganancias que la influencer percibe de Tik Tok, sin embargo sus ingresos anuales podrían ser mucho mayores si se incluyen las colaboraciones con marcas que la contratan para anunciar sus productos o el programa que estrenó en Hulu 'The D'Amelio show'.

A pesar de esto, no se tiene una cifra exacta de cuánto es lo que gana en total la famosa tiktoker, pero en el top 7 de los que ganan más ocupa el segundo lugar, dejando atrás a influencers como Dixie D’Amelio con 2.9 millones, Loren Gray con 2.4, Josh Richards con 1.5, Michael Le con 1.2 y Spencer X con 1.2 millones.

