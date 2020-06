Charli D’Amelio y Chase Hudson aparecen juntos en TikTok tras 2 meses de separación

Charli D’Amelio y Chase Hudson tik tok

Charli D’Amelio y Chase Hudson (también conocido como Lil Huddy) provocaron rumores de reconciliación a principios de esta semana, reuniéndose en TikTok casi dos meses después de que renunciaron.

El martes, D'Amelio subió un video que muestra a sí misma bailando en una piscina. Hudson hizo una aparición sorpresa al final.

"El niño", subtituló el clip

Hudson, de 18 años, también publicó su propio video con D'Amelio, escribiendo:

"Mucho tiempo sin verte bruvv".

Si bien la ex pareja no ha comentado sobre su estado actual de relación, D'Amelio, de 16 años, parecía estar visitando la Casa Hype durante el fin de semana.

D'Amelio, quien se separó oficialmente del colectivo creativo de redes sociales el mes pasado, publicó videos con varios otros miembros, incluido Kouvr Annon.

D’Amelio y Hudson anunciaron su separación en abril después de varios meses de citas.

"Como ustedes vieron la relación de Chase y la mía desde el principio, decidí que tenía que decirles que ya no estamos juntos", escribió D'Amelio, quien cumplirá 16 años el 1 de mayo, en su historia de Instagram.

"Me duele decir esto, pero hemos decidido que esto es lo mejor para los dos". ¡Todavía somos amigos cercanos y no cambiaría eso por nada! Realmente tengo mucho amor por Chase y no le deseo nada más que lo mejor para él. Me alegra ver todas las grandes cosas que tiene para él".

En ese momento, Hudson aparentemente negó los rumores de engaño en Twitter y escribió: “Amo a una mujer. No digas mentiras".

D’Amelio y Hudson se vincularon por primera vez a fines de diciembre, aunque no confirmaron su relación hasta un mes después, publicando un Instagram lleno de PDA.

D’Amelio y Hudson se encuentran entre las principales estrellas de TikTok. D'Amelio es la persona más seguida en la aplicación de redes sociales con 61,9 millones de seguidores. Hudson, mientras tanto, tiene 20,9 millones de seguidores de TikTok.