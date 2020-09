Charli D’Amelio obtiene Récord Mundial Guinness gracias a Tik Tok/Foto: Film Daily

Con solo dieciséis años, Charli D'Amelio continúa en su búsqueda de la dominación mundial. Es una influencer, millonaria y ahora, ¡poseedora de un récord mundial Guinness!

El año pasado, el nombre Charli D'Amelio se ha convertido casi en sinónimo de TikTok. Como ex miembro del centro de influencers de Hype House, su fama en Internet se ha disparado de una manera sin precedentes.

Con 89.1 millones de seguidores en TikTok, es, con mucho, la influencer más seguida en la plataforma. También tiene 29,7 millones de seguidores en Instagram y 4,3 millones de seguidores en Twitter.

La fama de Charli D'Amelio en Internet la ha llevado a romper un récord mundial Guinness. Como era de esperar, su récord mundial Guinness se debe a sus astronómicos seguidores en TikTok. En el libro de 2021, ostenta el prestigioso título de "Mayoría de seguidores en TikTok".

Su entrada oficial, que se puede encontrar en el libro o en el sitio web oficial de Guinness World Records, dice lo siguiente:

“Charli D'Amelio (EE. UU.) Se convirtió en la primera persona con 50 millones de seguidores en TikTok el 22 de abril de 2020. Para el 30 de abril, tenía 52,037,851 fanáticos. Llegó al primer puesto en solo 10 meses, habiendo comenzado a subir clips de baile a la plataforma de videos en el verano de 2019".

Charli logró un récord mundial por ser la primera persona en alcanzar los 50 millones de seguidores en TikTok. D'Amelio anunció el logro en una historia de Instagram a principios de este mes, simplemente comentando: "¡¡¡esto es una locura !!! [sic]".

Charli logró superar a otras grandes estrellas como Addison Rae y Loren Gray. Con sólo 16 años es la tiktoker con más seguidores, lo que le ha dado una enorme fortuna y fama a ella y su familia/Foto: Twitter

Con un patrimonio neto de $4 millones, D'Amelio ha hecho una carrera establecida desde la parte trasera de la plataforma.

Además de hacer una fortuna con numerosos acuerdos de patrocinio y mercadería, Charli junto con su hermana, la también creadora de contenido Dixie D'Amelio, se asoció con los cosméticos Morphe para lanzar su propia paleta, Morphe 2 junto con su propia línea de esmaltes de uñas.

D'Amelio también lanzará un libro en diciembre titulado: Essentially Charli: The Ultimate Guide to Keeping It Real.

¿Qué hombre tiene el récord de más seguidores de TikTok?

El libro de Récords Mundiales Guinness de 2021 también contiene un récord mundial para el hombre con más seguidores de TikTok; y este es un récord que ostenta el ilusionista y personalidad de Internet Zach King.

King, de 30 años, cuenta con 49,8 millones de seguidores en TikTok. También es un creador de contenido establecido en YouTube, y anteriormente hizo olas en Vine y musical.ly.

El ilusionista Zach King ostenta el récord como el hombre con más seguidores en TikTok con su entretenido formato de "prestidigitación digital".

La entrada oficial del libro para King es la siguiente: "El hombre más seguido en TikTok es Zach King (EE. UU.), Con 41,386,005 seguidores al 20 de abril de 2020, según SocialTracker. Mejor conocido por sus trucos de magia y efectos especiales, o lo que él llama "prestidigitación digital", King ha se basó en sus sólidas bases de fans ya establecidas en YouTube y la antigua plataforma de videos cortos Vine para convertirse en una de las principales estrellas de TikTok".

Está claro que tanto Charli como Zach han dedicado mucho tiempo y esfuerzo a su contenido, por lo que es genial ver que gran parte de este arduo trabajo ha dado sus frutos. ¡Felicitaciones a ambos! ¿Crees que Charli llegará a los 100 millones de seguidores antes que termine el año?