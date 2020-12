¿Charli D’Amelio de Tik Tok ESTAFÓ a sus seguidores?/Foto: E! Online

La estrella de TikTok Charli D'Amelio ha recibido una reacción violenta después de que algunos de sus fanáticos aparentemente no pudieron unirse a un seminario web virtual para su nuevo libro, a pesar de comprar boletos a 22 dólares para el evento.

Después de convertirse en la primera en alcanzar los 100 millones de seguidores en TikTok por sus entretenidos videos de baile, Charli D'Amelio se ha convertido en una de las personas más influyentes del mundo, logrando un seguimiento masivo en línea en múltiples plataformas.

La estrella de TikTok anunció recientemente que lanzaría un libro sobre su éxito llamado "Essentially Charli: The Ultimate Guide To Keeping It Real" y también organizaría un seminario web virtual de Zoom para conectarse con algunos fanáticos.

Los boletos estaban disponibles exclusivamente para los primeros que habían comprado un paquete de libros, y se suponía que el enlace de Zoom se enviaría por correo electrónico a aquellos que estaban programados para asistir.

Sin embargo, luego del evento virtual del 5 de diciembre, algunos de los que habían comprado boletos para el seminario web virtual afirmaron que no podían unirse a la llamada de Charli en Zoom y criticaron el manejo del evento por parte de la estrella de TikTok.

Fans de Charli D'Amelio decepcionados por supuesta estafa

La reacción fue compartida por primera vez por la página de Instagram TikTokInsiders, que destacó las imágenes del recibo de un fan en la sesión de preguntas y respuestas en vivo y sus afirmaciones sobre no poder unirse a la llamada de Zoom.

“Mucha gente pagó por el evento Zoom del libro de Charli, incluyéndome a mí, y no pudimos participar”, afirmaron, frustrados con la forma en que estaba organizado.

También cuestionaron todo el evento, sugiriendo que podría haber sido una "estafa", pero las respuestas de algunos de los fanáticos de D'Amelio revelaron que la reunión realmente sí se llevó a cabo.

Todavía no está claro por qué algunos titulares de entradas no pudieron unirse al seminario web, pero algunos sugirieron que podrían haber alcanzado la capacidad máxima para las reuniones de Zoom antes de que todos pudieran unirse.

Charli aún no ha aclarado qué fue lo que salió mal en la reunión virtual con sus fans en Zoom, por lo que posiblemente la tiktoker podría hacer otra reunión para sus seguidores/Foto: Infobae

Hasta ahora, Charli D'Amelio aún no ha respondido a ninguna de las reacciones negativas y no se ha dirigido a aquellos que no pudieron unirse al evento. ¿Crees que la tiktoker debería ofrecer una disculpa a sus seguidores y regresarles el dinero? En La Verdad Noticias queremos saber tu opinión.

