Charisma Carpenter, actriz de “Buffy” acusa de ABUSO al director Joss Whedon

Charisma Carpenter alega que Joss Whedon "abusó de su poder en numerosas ocasiones" mientras actuaba en la serie de Whedon "Buffy the Vampire Slayer" y "Angel".

En una extensa declaración que la actriz de 50 años publicó en Twitter el miércoles, Carpenter alega que el comportamiento "casualmente cruel" de Whedon incluyó:

Amenazar con despedirla, llamarla "gorda" cuando tenía cuatro meses de embarazo y preguntarle si iba para “quedarse” con su bebé, y despedirla después de dar a luz.

La mayor parte de la declaración de Carpenter se centra en la reacción de Joss Whedon al enterarse de que estaba embarazada mientras filmaba la serie de WB "Angel", que se estrenó en 1999 como un spin-off de "Buffy".

Ella alega que después de "negarse" a las llamadas de sus agentes para comunicarle que estaba embarazada, cuando ella se enteró de su estado, Whedon tuvo una "reunión a puerta cerrada" con ella.

“[Él] me preguntó si 'me lo iba a quedar' y manipuló mi fe y mi feminidad como arma en mi contra”, alega Carpenter.

"Procedió a atacar a mi personaje, a burlarse de mis creencias religiosas, a acusarme de sabotear el programa y luego me despidió sin ceremonias después de la temporada una vez que di a luz", declaró la actriz.

Charisma estuvo en las famosas producciones televisivas de Wedon. Donde recibió constantes humillaciones por quedar embarazada cuando estaban filmando la serie/Foto: Indie Wire

Carpenter dice que recibió una llamada para trabajar a la 1 am después de que su médico le recomendara acortar sus horas después de que comenzó a experimentar contracciones de Braxton Hicks debido a los "días largos y físicamente exigentes".

Ella dice que cree que la llamada a la 1 am "fue una represalia". (El embarazo de Carpenter se incorporó a la trama del programa).

A raíz de su experiencia de dejar “Angel”, Carpenter dice que se sintió “impotente y sola”, especialmente como la “principal fuente de ingresos” de su familia.

“Desafortunadamente, todo esto sucedió durante uno de los momentos más maravillosos de la nueva maternidad”, escribe. “Toda esa promesa y alegría fue una mi*rda. Y Joss era el vampiro".

En su declaración, Carpenter dice que eligió presentarse a la luz de las acusaciones de Ray Fisher de que Whedon abusó de su poder en el set de "La Liga de la Justicia", que fue objeto de una extensa investigación de WarnerMedia el año pasado.

Carpenter dice que participó en esa investigación y decidió presentarse después de que Fisher hiciera público que ya no aparecería como su personaje de Cyborg en la "Liga de la Justicia" en la próxima película "The Flash".

“Aunque no me sorprende, me duele profundamente”, escribe Carpenter.