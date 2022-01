Chantal Andere da positivo a COVID-19, dice tener síntomas leves

Chantal Andere da positivo a COVID-19, en su cuenta de Instagram aseguró que los síntomas son leves. La actriz dio a conocer que la tarde del lunes 17 de enero que nuevamente resultó positiva a COVID-19.

La también cantante sospecha que la enfermedad la habría contraído durante su participación en las grabaciones de la telenovela Mi fortuna es amarte (2022) por lo que espera recuperarse pronto.

Chantal Andere da positivo a COVID-19

Por medio de sus redes sociales la actriz dio a conocer que tenía COVID-19.

“Pues así las cosas, di positivo a COVID. Gracias a Dios me siento bien. Los síntomas son imperceptibles y eso me da mucha paz. ¡Espero ya el próximo lunes incorporarme a las grabaciones de @mifortunaesamarte porque se va a poner más emocionante aún!! ¡Gracias por estar siempre y por favor, NO se preocupen voy a estar bien primero Dios!! LOS QUIERO MUCHO!!!!!”, redactó la cantante Chantal Andere.

En sus Stories compartió “Quería platicarles que desafortunadamente volví a dar positivo a COVID, después de 1 año tres meses que me contagie en Miami [...] Estoy en casa, cuidándome, sin síntomas. Me siento muy bien, espero ya en 6 días estar regresando a trabajar”, explicó.

Además hizo un llamado a sus seguidores para que no bajen la guardia y sigan las medidas de prevención: “Recuerden que aunque estemos vacunados este bichito no respeta, así que nada síganse cuidando”.

Contagios en “Mi fortuna es amarte”

No se sabe cuántos contagios se han dado en la producción de la telenovela “Mi fortuna es amarte”.

Por el momento, se sabe únicamente que los integrantes de la producción y la hija de Jacqueline Andere son los únicos que se han contagiado. En la novela producida por Nicandro Díaz, Chantal Andere comparte créditos con David Zepeda, Sergio Sendel, Luis Felipe Tovar, Fernanda Urdapilleta, Susana González, Omar Fierro, entre otros.

Cabe mencionar que la actriz Chantal Andere da positivo a COVID-19 por segunda ocasión ya que en 2020 la actriz también compartió un video con sus seguidores de Instagram contando cómo se sentía y explicando que su contagio.

¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy!