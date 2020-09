Chadwick Boseman usó su salario para que Sienna Miller ganara igual que él

Desde que se supo la noticia de la trágica muerte de Chadwick Boseman, han estado llegando homenajes emocionales, destacando el notable carácter del actor tanto dentro como fuera de la pantalla.

Desde sinceras dedicatorias de los coprotagonistas, hasta los dulces recuerdos que compartió con niños con enfermedades terminales, no se puede negar la hermosa forma en que impactó a todos los que experimentaron su luz.

Y parece que las historias siguen apareciendo. Recientemente, la coprotagonista de Chadwick en 21 Bridges, Sienna Miller, habló con la revista Empire sobre cómo Chadwick abogó por no solo tener a Sienna en la película, sino también para asegurarse de que se le pagara adecuadamente.

"Produjo 21 Bridges, y había sido muy activo tratando de que yo lo hiciera. Era un fanático de mi trabajo, lo cual fue emocionante, porque fue recíproco de mí a él, diez veces".

Chadwick Boseman siempre se caracterizó por tener un gran corazón

"Se acercó a mí para hacerlo, me ofreció esta película, y fue en un momento en el que realmente no quería trabajar más". Sienna admitió que estaba "agotada" en ese momento, pero no quería dejar pasar la oportunidad de trabajar con Chadwick, el protagonista de Black Panther.

Chadwick Boseman donó parte de su salario

La estrella de Marvel llevó su fe en Sienna un paso más allá luchando para que ella recibiera un sueldo más alto por la película y donando parte de su salario para ayudarla a lograrlo.

"No sabía si contar o no esta historia, y todavía no lo he hecho. Pero la voy a contar, porque creo que es un testimonio de quién era él".

Según Sienna, ella le pidió al estudio un punto de pago específico y el estudio no lo cumplió, a pesar de su importante presupuesto para películas.

Chadwick Boseman donó parte de su salario para que Sienna Miller recibiera un pago justo

Sienna ya tiene reservas sobre regresar al trabajo y su familiaridad con la "disparidad salarial en Hollywood", dijo que sólo haría la película si la compensaban "de la manera correcta".

"Chadwick terminó donando parte de su salario para llevarme al número que había pedido. Dijo que eso era lo que merecía que me pagaran", aseguró la coprotagonista de la estrella de Marvel.

Así mismo continuó indicando: "Fue la cosa más asombrosa que he experimentado. Ese tipo de cosas simplemente no suceden. Él dijo: 'Te pagan lo que te mereces y lo que vales'".

"Es simplemente insondable imaginar a otro hombre en esa ciudad comportándose de manera tan amable o respetuosa. Después de esto, les he contado esa historia a otros actores amigos míos".

"Todos se quedan muy, muy callados y se van a casa y probablemente tengan que sentarse y pensar en las cosas por un rato".

"Pero no hubo ostentación (con Chadwick), fue, 'Por supuesto que te llevaré a ese número, porque eso es lo que te deberían pagar". Supongo que es cierto lo que dicen, ¡no todos los héroes usan capas!