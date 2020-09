Chadwick Boseman regresa a cines con reestreno de “42” sobre Jackie Robinson

Los fanáticos de Chadwick Boseman podrán ver su actuación icónica como Jackie Robinson en la pantalla grande por última vez con "42" siendo relanzada ;días después de su trágica muerte.

El papel principal de Chadwick Boseman como héroe del béisbol fue uno de sus primeros trabajos importantes en la pantalla grande lo que llevó a proyectos como "Draft Day", "Get on Up" y el personaje legendario de T'Challa en "Black Panther" y la franquicia de los 'Vengadores'.

AMC Theatres anunció que mostrará la película de 2013, que también está protagonizada por Harrison Ford y Nicole Beharie, en 300 lugares diferentes de Estados Unidos a finales de esta semana como un tributo al querido actor de Marvel.

Los boletos estarán disponibles el martes en cines selectos y las proyecciones comenzarán el próximo jueves.

Chadwick Boseman murió en el día de Jackie Robinson, beisbolista al que interpretó en cines

Como informamos anteriormente, Chadwick Boseman murió a los 43 años el viernes después de una batalla de 4 años contra el cáncer de colon.

El mundo del entretenimiento y los deportes han estado de duelo por la pérdida desde entonces, incluido un tributo de LeBron James antes del juego Lakers vs. Blazers el sábado y una larga despedida de su coprotagonista en Black Panther, Michael B. Jordan.

