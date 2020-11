Chadwick Boseman es honrado en el inicio del montaje en 'Black Panther'

Marvel está marcando el cumpleaños de Chadwick Boseman de una manera especial. El montaje de apertura de Black Panther ha sido modificado para honrar a Boseman en lo que habría sido su 44 cumpleaños.

Como informamos en La Verdad Noticias, Boseman murió el pasado 28 de agosto luego de una batalla privada contra el cáncer de colon.

El actor apareció por primera vez como T'Challa en Capitán América: Civil War de 2016, antes de retomar el papel en Avengers: Infinity War y Black Panther de 2018, y Avengers: Endgame de 2019.

"A todos los fanáticos de #BlackPanther: vean la película en #DisneyPlus esta noche, para un tributo especial a alguien que fue y siempre será cercano y querido para nuestros corazones", tuiteó el presidente ejecutivo de The Walt Disney Company, Bob Iger, este domingo.

Chadwick Boseman estaría cumpliendo 44 años este 29 de noviembre

Chadwick Boseman “recreado” en Black Panther

A principios de este mes, la vicepresidenta ejecutiva de Marvel Studios, Victoria Alonso, le dijo al medio argentino Clarín que no tienen planes de recrear digitalmente a Chadwick Boseman para las próximas películas.

"No. Sólo hay un Chadwick y no está con nosotros. Nuestro rey, lamentablemente, ha muerto en la vida real, no solo en la ficción, y nos estamos tomando el tiempo para ver cómo continuamos la historia y qué hacemos para honrar este capítulo de lo que nos ha pasado que fue tan inesperado, tan doloroso, tan terrible, de verdad", dijo Alonso

Porque Chadwick no solo fue un ser humano maravilloso todos los días durante los cinco años que pasamos juntos, sino que también me parece que lo que hizo como personaje nos elevó como empresa y dejó su huella en la historia", agregó la representante de Marvel Studios.

“Sé que a veces pasan dos meses o pasan tres meses en producción y dices, bueno, fue mucho tiempo”, continuó.

"Pero no es mucho tiempo, tenemos que pensar detenidamente qué vamos a hacer y cómo, y pensar cómo vamos a honrar la franquicia", agregó Alonso al recordar a Chadwick Boseman.

