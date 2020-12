Chadwick Boseman aún tiene estrenos para Marvel ¡Grabó episodios de What if”!

Kevin Feige, director de Marvel Studios, confirma que la fallecida estrella de Black Panther, Chadwick Boseman, grabó "numerosos episodios" de "What If ...?", la primera serie animada del estudio inspirada en dichos cómics.

En What If ...?, narrada por el observador cósmico The Watcher (Jeffrey Wright), múltiples actores de Marvel regresan para dar su voz a sus personajes live action que son reinventados de formas inesperadas.

Chadwick Boseman dio vida a T´Challa en 4 películas del MCU

Marvel anunció por primera vez que Chadwick Boseman regresaría junto con muchas de sus coprotagonistas de Marvel Cinematic Universe, incluidos Michael B. Jordan (Killmonger) y Sebastian Stan (Winter Soldier), al revelar la serie original de Disney Plus durante la Comic-Con de San Diego en julio de 2019.

"Estas son todo tipo de historias que no podríamos explorar a través de la acción en vivo", dijo Kevin Feige a la revista Emmy sobre la serie, que imagina lo que sucede si es T'Challa (Boseman) de Wakanda quien se convierte en el legendario forajido Star-Lord.

Chadwick Boseman da voz al T´Challa de "What If..."

Chadwick Boseman "vino unas cuatro veces y grabó numerosos episodios", reveló Kevin Feige, y agregó que "en retrospectiva, es muy conmovedor".

¿Qué pasará en Marvel sin Chadwick Boseman?

Durante el Día del Inversor de Disney a principios de este mes, Kevin Feige confirmó que Marvel Studios no buscaría a un nuevo T'Challa para Black Panther II, dirigida por Ryan Coogler.

La secuela, que explorará el mundo de Wakanda, está fechada para su estreno en julio de 2022, como te revelamos en La Verdad Noticias.

Respecto a su trabajo en la próxima serie de Marvel: "En el carrete [mostrado en D23 Expo 2019], hay esta imagen de un Star-Lord T'Challa porque queríamos ver qué pasa si los mundos de Black Panther y los Guardianes de la Galaxia chocaran".

"Con Star-Lord T'Challa, obviamente, queremos saber cómo terminó T'Challa en otros planetas. ¿Cuál es la historia allí? Es muy emocionante trabajar en él porque nuevamente, es ver a estos personajes y ver la combinación de interacciones entre personajes".

Otras estrellas de Marvel Studios que prestan sus voces a What If ...? incluyen a Chris Hemsworth (Thor), Tom Hiddleston (Loki), Jeremy Renner (Clint Barton / Hawkeye), Josh Brolin (Thanos), Karen Gillan (Nebula), Hayley Atwell (Peggy Carter) y Samuel L.Jackson (Nick Fury).

Chadwick Boseman murió en agosto después de una batalla privada de cuatro años contra el cáncer de colon. Desde entonces, el actor de 43 años ha recibido elogios por sus personajes, incluyendo al trompetista Levee Green en Ma Rainey's Black Bottom de Netflix, estrenada póstumamente.

¿Te emociona ver el trabajo de Chadwick Boseman en "What If" de Marvel? Dinos que piensas en los comentarios.

