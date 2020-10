Chadwick Boseman: Hermanos del actor rompen el silencio sobre su muerte

Ha pasado poco más de un mes desde que la estrella de Black Panther, Chadwick Boseman, murió a la edad de 43 años de cáncer de colon y ahora los hermanos de la estrella de Marvel, Kevin y Derrick Boseman, están rompiendo el silencio sobre su pérdida.

Los hermanos hablaron con The New York Times sobre cómo, para ellos, el actor amado por millones no era Chadwick Boseman, era simplemente Chad, y eso es a quien más quieren recordar.

"He estado tratando de recordar a Chad y no a Chadwick. Y ha habido mucho Chadwick en el aire", dijo Kevin Boseman.

"Tienes que empezar a compartir a esa persona con el mundo", dijo Kevin, bailarín, actor y escritor, sobre la celebridad de su hermano. "Siempre me esforcé por tratarlo como a mi hermano".

El hermano de Chadwick Boseman, Derrick, un pastor, recordaba a su hermano menor como una persona muy talentosa, incluida la habilidad de dibujar.

"Chad era un superdotado. Es probablemente la persona más talentosa que he conocido".

Derrick Boseman también habló sobre las buenas obras y la generosidad de su famoso hermano, especialmente en su ciudad natal de Anderson, Carolina del Sur, hechos que nunca fueron publicados.

"Esa es la forma en que nos criaron, que cuando puedes ayudar, debes ayudar y no lo transmites", dijo.

Desde la muerte de Chadwick Boseman en agosto, han salido a la luz muchas historias sobre la bondad y generosidad del actor, incluida una de su coprotagonista en 21 Bridges, Sienna Miller.

Sienna Miller reveló recientemente que Boseman donó una parte de su propio salario para aumentar su salario en la película, algo prácticamente inaudito en Hollywood, pero un testimonio del carácter del actor de "Black Panther".

"No sabía si contar o no esta historia, y todavía no lo he hecho. Pero la voy a contar, porque creo que es un testimonio de quién era", dijo Miller. "Esta fue una película con un presupuesto bastante grande, y sé que todo el mundo entiende la disparidad salarial en Hollywood, pero pedí un número que el estudio no pudiera obtener ... Dije: 'Lo haré si Me compensan de la manera correcta'.

"Y Chadwick Boseman terminó donando parte de su salario para llevarme al número que había pedido. Dijo que eso era lo que merecía que me pagaran. Fue lo más asombroso que he experimentado. Ese tipo de cosas simplemente no sucede. Él dijo: 'Te pagan lo que te mereces y lo que vales'".

