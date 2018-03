Chabelo reacciona ante los rumores en redes sobre su muerte

CIUDAD DE MÉXICO.- Xavier López reapareció ante la prensa cuando acudió al centro de acopio del teatro Royal Pedregal, y ahí reaccionó ante tantos rumores que lo han ‘asesinado’ en redes sociales. “Si fuera porque me dan por muerto... Ya me han matado muchas veces, yo me voy a morir cuando Dios quiera”, dijo enojado y con su voz real el actor y conductor. Pero como parte de su plan de vida, ‘Chabelo’ tiene varios años escribiendo sus memorias, pero aún no sabe si las publicará en un libro. “No tengo la menor idea de cuando voy a dejar de escribir, el único que va a decidir es el de allá arriba. No ha tenido ninguna finalidad, pero siempre escribo lo que me pasa en la vida”. Pero con la sencillez que lo caracteriza, niega que su vida sea algo destacable, aunque tantos años de trayectoria lo desmientan… “No ha sido nada extraordinario, sino sólo el tener siempre la intención de aceptar lo que el público me ordene”. Y como se le extraña en televisión, le preguntaron si está dispuesto a volver con cualquier otra televisora, pero don Xavier aseguró que su decisión dependerá de las propuestas que le lleguen. https://twitter.com/programa_hoy/status/940247163623239680

