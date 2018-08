Chabelo insultó a Verónica Castro

La actriz Verónica Castro platicó en entrevista sobre la ocasión en que Chabelo la insultó.

'La Vero' reveló que cuando se embarazó de su hijo Cristhian Castro, la reacción de Chabelo la sorprendió ya que este se molestó al saber su estado.

¡¿Cómo que ya te embarazaste pend...a?!, Verónica Castro dijo que estas fueron las palabras del actor.

'No me lo dijo con voz de niño como el hablaba tierno y dulce, como lo amo. Me lo dijo como Xavier, adentro del camerino', expresó la actriz.

Chabelo al enterarse de las declaraciones emitidas por Verónica Castro, desmintió todo lo dicho en su contra.

“Yo creo que hay una equivocación. Yo nunca me expreso así de ninguna mujer, ni de ninguna persona. La verdad no me acuerdo. No creo nunca haberle dicho una mala palabra ni hacer un mal comentario de eso. Nunca he sido capaz de criticar a una persona, mucho menos con malas palabras”.