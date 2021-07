Chabelo iba a competir en los Juegos Olímpicos pero queda fuera por pobre

Xavier López Rodríguez conocido en el mundo del espectáculos como “Chabelo”, se ganó el cariño del público por sus participaciones en icónicas películas y como conductor de televisión, pero detrás del artista hubo también un talentoso deportista que estuvo a un paso de representar a México en los Juegos Olímpicos.

El comediante tuvo la oportunidad de formar parte de este justa deportiva gracias a su habilidad en la disciplina de lucha grecorromana, pero no todo resultó favorable para el entonces joven deportista y no precisamente por su gran talento.

Y es que la euforia de los Juegos Olímpicos se mantiene activa por las competencias de Tokio 2020 que iniciaron el pasado 23 de julio y en donde México ganó una medalla de bronce en Tiro con Arco Mixto, por lo que la historia de Xavier salió de nuevo a la luz.

Chabelo se queda fuera de los Juegos Olímpicos

Fue un reconocido deportista.

Cuando el comediante tenía 19 años, las autoridades vieron su talento para la lucha grecorromana por lo que le ofrecieron la oportunidad de competir en los Juegos Olímpicos de 1952 en Helsinki, Finlandia.

El joven deportista estaba listo para representar a México en la justa deportiva más importante del mundo y cumplir su sueño, de hecho asistió a la ceremonia de abanderamiento de la delegación tricolor encabezada por el entonces presidente Miguel Alemán Valdés.

Sin embargo, a cuatro días del viaje a la ciudad de Helsinki, la federación mexicana le pidió 40 mil pesos para cubrir los gastos de su viaje, cantidad que no pudo pagar y por la que perdió su lugar en los Olímpicos.

“Lloré mucho aquellos días porque nunca me dijeron que había que ganarse el boleto y tener mucho dinero para los gastos. Aquel hombre me volvió a llamar antes del viaje y me dijo que si no había lana no había juegos”, recordó el comediante Xavier López Rodríguez en una entrevista para Excélsior en 2008 y al cual tuvo acceso La Verdad Noticias.

¿Cuántos años tiene Chabelo?

Es recordado por sus fans en redes sociales.

Xavier López nació en Chicago, Illinois el 17 de febrero de 1935 por lo que actualmente tiene 86 años. Por muchos años el “eterno niño” fue conductor del programa “En Familia con Chabelo” en donde se ganó el cariño del público mexicano.

Actualmente Chabelo se encuentra lejos del mundo del espectáculo, sin embargo, con frecuencia se vuelve tendencia en redes sociales tras ser recordados por sus fans, como en esta ocasión que recordaron la vez que el comediante se perdió los Juegos Olímpicos.

