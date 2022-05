Chabelo está viviendo problemas de salud, así lo informó su hijo

La ex estrella de Televisa ha anunciado nuevos proyectos pese a su salud/Foto: Código Espagueti

El actor, comediante y conductor Xavier López “Chabelo” es uno de los personajes más icónicos de la televisión mexicana, y aunque muchos lo han catalogado como “inmortal”, lo cierto es que el famoso se mantiene retirado del espectáculo debido a que ha estado viviendo varios problemas de salud.

Xavier López Miranda, uno de los hijos de Chabelo, reveló durante una entrevista con Javier Poza para Radio Fórmula, que el ex conductor de Televisa no volverá a la pantalla debido a su salud: “Está bien, no ha sido fácil, no ha tenido años fáciles. Ha tenido problemas de salud. El encierro no fue fácil para él, pero ahí va (…) Le echa muchas ganas, pero también son 87 años”, explicó.

“Hemos batallado los últimos años con problemillas, cosas que le salen, cosas que se resuelven. Fueron años de trabajo (…) trabajó como loco”, expresó el hijo del actor y comediante que durante décadas trabajó en la televisión y el cine.

Habrá nuevos proyectos de Chabelo pese a su salud

Aunque Xavier López ha tenido algunas complicaciones en su salud, se dijo que el famoso está muy emocionado por que su personaje Chabelo regresará a la pantalla chica, mediante una serie animada, un programa de concurso llamado la “Katafixia” y una bioserie donde se hablará de su trayectoria.

“Después de una negociación larga, llegamos a un acuerdo de poder producir nuevos contenidos de Chabelo para plataformas”, expresó el hijo de Chabelo sobre la alianza con la productora Thr3 Media Group con Televisa.

Cabe destacar que López Miranda también afirmó que en la serie animada veremos a nuevos personajes que serán los amigos del popular personaje.

¿Cuándo se retiró Chabelo de Televisa?

Desde que terminó su programa en Televisa, el famoso se ha mantenido retirado/Foto: Libero

Xavier López “Chabelo” confirmó que su programa "En familia" saldría del aire el 20 de diciembre de 2015, después de que se transmitió todos los domingos en el Canal 2 de Televisa durante más de dos décadas.

