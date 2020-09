Chabelo es acusado de acoso sexual por famosa conductora

Xavier López Chabelo se ha convertido en una de las figuras más queridas y respetadas en el mundo del entretenimiento debido a su trayectoria en televisión, pero ahora se encuentra protagonizando una nueva polémica a causa de las acusaciones de una famosa conductora.

Alexandra Beffer, reconocida actriz y conductora de televisión que gozó de gran éxito en la década de los ochentas, decidió romper el silencio y confesó que tuvo dos incidentes con Chabelo, a quien acusa de acoso sexual y de tener una actitud prepotente.

Chabelo protagoniza nuevo escándalo mediático a causa de las acusaciones de Alexandra Beffer.

En entrevista para la revista TVNotas, Alexandra Beffer contó que cuando era una niña sentía una gran admiración por Chabelo, pero que esta desapareció cuando se topó al actor en un centro de convivencia infantil en Chapultepec y obtuvo una actitud grosera al momento de saludarlo.

“No podía creer que lo tenía cerca, pero tristemente se portó muy grosero conmigo. Me dijo ‘Pin*he escuincla piojosa, lárgate de aquí, no me estés chin…’”, contó la actriz.

Chabelo le hizo propuestas indecorosas a Alexandra Beffer

Alexandra Beffer sentía gran admiración por Chabelo y su trayectoria.

Asimismo, Alexandra Beffer confesó que tiempo después volvió a encontrarse con Chabelo en el programa ‘La Cuchufleta' en 1995, esto debido a que la actriz acudió a un casting junto a su esposo e hijo de tres años, quienes la esperaban en una sala de visitas.

Estando ahí, la actriz relató que comenzó la audición mostrándole sus fotos al ex-conductor de ‘En familia con Chabelo’, pero que este la tomó de la mano y le hizo propuestas indecorosas a cambio de un lugar en el programa.

Alexandra Beffer asegura que Chabelo le hizo propuestas indecorosas a cambio de ganar un casting.

“Le dije que era muy importante –regresar a la televisión–, porque tenía la preparación necesaria en el medio y que sería un privilegio para mí trabajar con él y me respondió: ‘De ti depende regresar; un rapidín y estás al aire’”, mencionó Alexandra Beffer.

Alexandra Beffer asegura que no busca difamar a Chabelo.

La actriz recordó que salió del lugar y lloró por lo sucedido; al finalizar la entrevista reiteró que sus declaraciones no buscan difamar al comediante, pero que ella tiene derecho a hablar porque existe la libertad de expresión.

“Puede ser que Chabelo se moleste, sé que es una persona famosa e importante, pero hay libertad de expresión y no estoy inventando ni difamando. Repito, esto me pasó a mí, a Alexandra Beffer, y si el señor se indigna, pues no debió haber actuado así conmigo porque se exponía a que algún día yo lo ventilara”, concluyó.

