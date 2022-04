“Chabelo” asegura que a sus 87 años vive el mejor momento de su vida

Uno de los personajes más emblemáticos en el mundo del espectáculo es sin duda Xavier López, mejor conocido como ‘Chabelo’, ya que su larga trayectoria profesional lo catapultó a la cima de la fama, cuando fue conductor de ‘En Familia con Chabelo’.

Además de su carrera profesional, Xavier ha logrado llamar la atención de las redes sociales, y es que constantemente, internautas crean memes de su persona, asegurando que “es inmortal” debido a su larga trayectoria.

Xavier López “Chabelo”, conductor de uno de los programas familiares más populares de la televisión abierta, aseguró recientemente sentirse en el “mejor momento de su vida”, y eso que tiene 87 años.

“Chabelo” habló desde su hogar

Lo anterior de acuerdo con información de Los 40 Principales, ya que hace unos días, el conductor dio una breve entrevista desde su lujosa casa en la Ciudad de México, en donde habló principalmente del Día del Niño.

Sin embargo, durante dicha entrevista también aseguró que a su edad goza de una buena salud y ánimo, incluso, a pesar de los estragos que ha generado la pandemia de Covid-19 en toda la república mexicana.

“Me encuentro muy bien de salud, y con un excelente ánimo en estos momentos (…) Me encuentro en el mejor momento, disfrutando lo mejor de la vida”, señaló el ex conductor de “En familia con Chabelo”.

¿Qué piensa “Chabelo” de sus memes?

En la entrevista no pudieron evitar preguntarle sobre los memes que hacen los usuarios respecto a su edad. Según dijo, lejos de hacerlo enojar, los memes lo entretienen debido al ingenio de los internautas. “Lo disfruto mucho y aplaudo el ingenio de quienes los hacen”, respondió

Agregó que agradece que lo piensen como un inmortal, pero “no creo que sea posible”, dijo. Y es que en varias ocasiones internautas han mencionado que Xavier López parece ser mayor que la reina Isabel II o Silvia Pinal.

