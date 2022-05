César Évora reveló que alguna vez lo iban a rechazar en Televisa por ser cubano

El actor también dijo quién fue el que lo ayudó a quedarse en la televisora/Foto: Infobae

César Évora es un reconocido actor de televisión, cine y teatro que ha logrado una larga trayectoria. Sin embargo, durante una entrevista el histrión confesó que hace varios años casi fue rechazado de Televisa, debido a su nacionalidad cubana.

En una plática durante el programa “Faisy Nights” de Unicable, Évora de 62 años de edad, explicó que cuando estaba iniciando su carrera estuvo cerca de perder su contrato con la televisora de San Ángel, por culpa de la actriz Verónica Castro.

El actor de la telenovela “S.O.S. me estoy enamorando” contó que después de su primera participación en un melodrama mexicano, “Corazón Salvaje”, junto a Eduardo Palomo, donde interpretó a “Marcelo Romero”, regresó a Cuba, aunque en sus planes estaba volver a México para seguir trabajando, sin embargo, por cuestiones de algunos directivos, estuvo a punto de quedar fuera de la televisora.

Évora recordó este angustioso momento: "Me regreso a Cuba a preparar condiciones para venir (a México) y el productor me llamó un día, era un miércoles a las siete de la noche, y me dice: 'César lo siento mucho, pero no te puedo traer, la dirección de Televisa no quiere que estés aquí’", comenzó a relatar el actor.

La razón de por qué ya no la querían contratar se debía a que hacía algunos meses se había presentado un problema con Verónica Castro en Cuba: "’Porque hubo hace uno año un problema con Verónica Castro, un programa de La Movida que se hizo en La Habana', y en fin se podían mover sentimientos contra mí por el hecho de ser cubano", platicó.

Ante tales hechos, César Évora que estaba comenzando tener éxito en las telenovelas no se quedó en paz y viajó a México, muy limitado en presupuesto, para tratar directamente con los productores la situación.

Cuando el actor cubano llegó a la televisora su productor lo llevó directamente con Emilio Azcárraga Milmo, el presidente de la televisora, y otros socios de la empresa.

"Me lleva ante un grupo de señores, no sabía quién era quién. Sabía quién era el jefe, era el señor Azcárraga y estaba todo su equipo de trabajo y me dice: 'Usted, ¿qué tiene que decir?' y le respondí: 'Mire yo no estoy de acuerdo con usted por esto y esto', y empecé a decirle todas las razones que yo sentía", relató.

Finalmente, dijo que logró arreglar la situación y al ver su determinación decidieron contratarlo con todo y exclusividad por cuatro años: "Terminé de hablar con el señor, miró a su equipo y me dijo: 'Te quedas por contrato de 4 años de exclusividad de tanto, ¿te parece bien?", a partir de lo sucedido, César Évora quedó muy agradecido con el señor Azcárraga.

