Cesar Évora regresa a los foros de televisión ¡No estaba muerto!

Cesar Évora es uno de los reconocidos actores de las telenovelas mexicanas, y aunque se había mantenido alejado de los foros de televisión, ha dado una nueva oportunidad a los melodramas para unirse al equipo de la telenovela ¿Qué le pasa a mi familia?.

En dicho programa estará participando junto a Emilio Osorio, Diana Bracho, Ariadne Díaz y más actores, quienes ya se encuentran en grabaciones y preparativos ante el estreno de dicha producción, la cual promete entretener a grandes y chicos.

Por su parte, el actor de origen cubano, pero que tuvo su apogeo en México explicó lo feliz que estaba de volver a los estudios de televisión, que han sido un lugar mágico durante su carrera artística.

“Disfrutando este primer día de contacto. La primera vez que trabajé con el señor Juan Osorio, hasta ahora todo ha sido maravilloso, no puedo decir más que flores”, reveló el famoso para el programa Hoy.

¿Cesar Évora estaba muerto?

En la misma entrevista para el matutino de Televisa el actor reveló que siempre han rumorado su muerte, porque hace rato que no aparece en la televisión, sin embargo está más vivo que nunca.

Además aclaró que él no tiene redes sociales, por lo que invitó a todos sus seguidores a no caer en la trampa y seguir a cuentas falsas que solo roban identidades para ganar unos cuantos likes, pues él por el momento no ha decidido abrir ninguna página para estar en contacto con sus fans.

“Yo no tengo redes sociales, me canso de repetirlo. La gente se hace pasar por mí, no soy yo. Mucho cuidado con eso que ya ha sucedido en muchos casos; te puede engañar alguien, cuidado”, dijo.

Te puede interesar: Pablo Lyle: César Évora rompe el silencio sobre caso del actor

¿Recuerdas a César Évora de sus más icónicas telenovelas?, ¿Verás su nuevo proyecto junto a Emilio Osorio?, platicanos tus respuestas en los comentarios.