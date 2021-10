César Bono se hace rival de Gustavo Adolfo Infante ¿Por culpa de su ex mujer?

La reciente emisión del programa ‘De Primera Mano’ causó revuelo entre el público televidente debido a que el periodista Gustavo Adolfo Infante confesó que existe una rivalidad con el actor y comediante César Bono, quien se habría enojado con él por hablar de su mediático divorcio con Patricia Castro.

“Bono no quiere saber nada de mí. Está enchiladísimo conmigo, no quiere saber de mí todos los días de su vida, hasta que se muera”, mencionó la estrella de Imagen Televisión para luego revelar que el enojo del comediante se debe a que dicha televisora le dio espacio a su ex mujer para dar su versión de los hechos.

“El que habló de su matrimonio y su divorcio fue él, no yo. Yo no he dicho nada… Eso le enchiló más a Bono; entonces si no me quieres hablar César no pasa nada, pero yo no dije nada, absolutamente nada”, finalizó Gustavo Adolfo Infante, quien recientemente tachó de rabo verde a Lalo Mora por tocar a una fan. Escucha las declaraciones del periodista a partir del minuto 46:45.

El mediático divorcio del comediante

El comediante causó polémica al revelar que sufrió violencia verbal en su matrimonio.

En abril pasado, el comediante dio a conocer en entrevista para el programa ‘Sale El Sol’ que se estaba divorciando de Patricia Castro tras 33 años de matrimonio. Sin embargo, el detalle que llamó la atención es que aseguró que la separación ocurría por temas de violencia verbal y por el duelo de perder unos familiares en la pandemia.

“Sí, finalizó, no le quiero echar la culpa a nada ni a nadie, nos quedamos a mitad del viaje mi ex esposa y yo… Hubo obstáculos que no pasamos y cuando no pasas un obstáculo cae uno en tonterías de violencia, de cosas, violencia verbal”, reveló el actor de ‘Vecinos’.

¿Cuántos años tiene César Bono?

Hoy en día, el comediante es recordado por su papel en la serie 'Vecinos'.

César Bono tiene 70 años de edad. De acuerdo a información que circula en Internet, misma que La Verdad Noticias trae para ti, el actor y comediante nació el 19 de octubre de 1950 en la Ciudad de México. Es conocido por su papel de Frankie Rivers en la serie ‘Vecinos’ y por doblar la voz de Mate, personaje de la película ‘Cars’, en Latinoamérica.

