César Bono reveló detalles sobre la salud de José José

César Bono reveló detalles sobre la salud de Jose Jose

El estado de salud de José José es preocupante, y no precisamente porque este grave, sino más bien porque no sabemos nada al respecto, y los datos que han sido filtrados por algunos amigos del cantante son muy esporádicos.

El actor César Bono, quien es gran amigo del Príncipe de la Canción, reveló que tuvo la oportunidad de vera José José, y tuvo que viajar a Miami para saber sobre el cantante.

César Bono estuvo en el estreno de la obra Avenida Q, donde compartió los detalles de la salud del cantante.

El actor aseguró que fue en dos ocasiones a visitar a su amigo, sin embargo, aunque la primera vez si lo vio y platicó con él, en una segunda ocasión le negaron el paso.

César Bono declaró para diferentes medios de comunicación que a José José se le ve muy lúcido, pero con algunas características preocupantes, como su complexión y su voz.

Y es que según César Bono, José José fue hospitalizado debido a una infección, pero hasta ahora se mantiene estable

"La gran diferencia que vi fue su complexión, o sea, su lucidez es perfecta, la manera de hablar como lo oímos desde hace un tiempo para acá (igual), pero si delgado, muy delgado, y es que me dijo que estaba hospitalizado por una infección, entonces yo me imagino que fue ahí donde perdió peso, pero fue lo único que yo le noté de las últimas veces que lo he visto”.

Te puede interesar: José José: los tormentosos ROMANCES de ‘El Príncipe de la Canción’

Entre otros temas compartidos por César Bono, parece que la relación del príncipe de la canción con sus hijos no mejora, pues según el actor, Jose Jose se sacó de onda cuando le preguntó por su hijo José Joel.

“Fui un poco imprudente al hablarle de sus hijos porque yo sabía que existían problemitas, pero si le dije que sus hijos lo aman”, dijo el actor.