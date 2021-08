César Bono ofreció una entrevista telefónica al programa Sale El Sol para hablar a detalle de su actual estado de salud. Recordemos que el actor y comediante dio positivo a la prueba del COVID-19 pese a que ya contaba con las dos vacunas.

Sin perder el sentido del humor que lo caracteriza, la estrella de la serie Vecinos mencionó que a pesar de que se contagió hace una semana, él se siente bien. Asimismo, reveló que obtuvo el virus por convivir con una compañera actriz, quien se enfermó en el aeropuerto y que también perjudicó a los del área de maquillaje.

“Yo que jamás acostumbro maquillarme, pero en este proyecto me estaban pintando el pelo porque hacía a un chavo ruco, de estos hombres de pelo blanco que quieren aparentar menos edad y se pintan el pelo de negro, que es verdaderamente un lata, y entonces ahí lo adquirí”, relata el actor que da vida a Frankie Rivers en Vecinos.

Sin síntomas graves

El comediante aseguró que siempre ha respetado las medidas sanitarias.

César mencionó sentirse muy bien y sin ningún síntoma significativo. Él asegura que todo se debe a que ya estaba vacunado: “Yo se lo atribuía a que me vacuné a tiempo y a que había tenido todos los cuidados, pero me dicen que no, que gente que está vacunada está muy grave”.

Por último, mencionó que siempre tuvo cuidado para no contagiarse, pero lamentablemente se convirtió en una cifra más, eso sí, aseguró que los síntomas ya los conocía: “Me decían tiene dolores y yo decía pues si, pero ninguno nuevo, osea yo ya estaba muy amolado sin el COVID, por lo que no me ha sorprendido nada”.

¿Qué edad tiene César Bono?

Uno de sus personajes más recordados es Frankie Rivers de la serie Vecinos.

César Bono tiene 70 años de edad y es un destacado actor de cine y televisión, pilar de la empresa Televisa. De acuerdo a información que circula en redes sociales, misma que La Verdad Noticias trae para ti, el comediante nació un 19 de octubre de 1950 en la Ciudad de México. Estuvo casado con Patricia Castro por más de 20 años.

