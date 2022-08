¡César Bono “resucita”! Y revela cómo es su estado de salud actual

El día de hoy se viralizó otra vez un rumor falso en el que afirmaban que el actor y comediante César Bono, sin embargo, por ello, él mismo publicó que no era verdad. Él todavía está vivo, aunque sí con algunos problemas de salud.

Aunque afirmar que había muerto fue algo grave, el actor decidió tomarlo con más ligereza y hasta con una broma, pero sí aclaró que esa noticia fue falsa y no comprendé de dónde surgió.

“Aquí estoy, no sé porque salió ese chisme, pero estoy aquí. En fin, es una gran mentira y no veo ninguna justificación, estuve en el hospital una hora o algo así, y fue hace unos días. No estoy muerto, andaba de parranda” contó César Bono a “Sale el Sol”.

¿Por qué fue al hospital César Bono?

César Bono confiesa que estuvo en el hospital.

El comediante César Bono reveló que si fue al hospital por un breve periodo de tiempo pero salió y continúa con vida. ¿Pero qué es lo que tiene? También aprovechó a revelar a “Sale el Sol” que requirió la atención médica para que le cambiaran una sonda biliar.

Además, que ha tenido varios infartos en el corazón, en total 9, también se contagió de Covid-19 en el 2021, pero a pesar de todo sigue vivo y continúa trabajando en una obra de teatro.

También, César Bono contó por llamada al programa “Chismorreo” que todavía tiene varios proyectos de trabajo, además de actuar en una obra de teatro está próximo a estrenar la segunda temporada de la serie “Cecilia” que se encuentra disponible en la plataforma Paramount Plus.

¿Cuántos años tiene César Bono en la actualidad?

César Bono tiene esta edad:

El querido comediante César Bono que da vida a Frankie Rivers en Vecinos ya tiene 71 años y va por un año más el próximo 19 de octubre.

