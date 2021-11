César Bono le rinde emotivo homenaje a Octavio Ocaña en obra de teatro

La repentina y violenta muerte del joven actor Octavio Ocaña, conocido por haber dado vida a Benito Rivers en Vecinos, causó gran conmoción entre sus familiares, amigos del medio artístico y el público en general. Sin embargo, uno de los más impactados por la noticia es César Bono, quien por varios años interpretó a su padre en la serie de Televisa.

En redes sociales ha comenzado a circular un video, en el cual se puede ver al veterano actor rendirle homenaje a su fallecido compañero al final de la obra de teatro Defendiendo al Cavernícola con un minuto de aplausos, además de dedicarle un emotivo mensaje con la voz entrecortada y al borde del llanto.

“Señoras y señores, hay una bella tradición en el teatro, por lo menos a mí me gusta mucho. Cuando alguien se adelanta y nos deja, en lugar de despedirlo con un minuto de silencio, acostumbramos a despedir a nuestros compañeros con un minuto de aplausos”, mencionó el también comediante de 71 años, quien tiene paralizada la parte izquierda de su cuerpo.

Finalmente, recordó su legado actoral: “Como ustedes saben, murió Octavio Ocaña… Yo lo conocí cuando tenía 5 años, cuando empezó a trabajar para ustedes, para divertirlos a ustedes y así llevaba 16 años haciéndolo, hasta que ayer nos dejó, nos abandonó y quiero pedirles me acompañen ahora que ni siquiera puedo aplaudir, a aplaudirle a mí amigo”.

César Bono lo eligió para dar vida a Benito Rivers

Octavio Ocaña se convirtió en uno de los actores más queridos y memorables de Vecinos.

Cabe destacar que en junio pasado, el hoy fallecido actor mencionó en entrevista para el sitio EFE que obtuvo el papel de Benito Rivers gracias a que hizo un casting, pero que fue César Bono quien le pidió a Eugenio Derbez que lo eligiera debido a que ambos eran narizones y que él le recordaba a un amigo que recién acababa de morir.

Asimismo, reveló que consideraba a su personaje de Vecinos como una bendición, esto debido a todas las oportunidades que le dio en la vida: “Yo ya soy Benito, la gente en la calle me llama así y creo que más bien me he tenido que adaptar a que me llamen por mi nombre, Octavio, porque toda la vida me han dicho Benito”.

¿Qué pasó realmente con Octavio Ocaña?

Aún existen muchas dudas respecto a la versión oficial del violento asesinato del joven actor.

El pasado 29 de octubre te dimos a conocer en La Verdad Noticias que Octavio Ocaña fue asesinado a balazos en el Estado de México. De acuerdo a los reportes oficiales, el actor protagonizó una persecución policiaca en el municipio de Cuautitlán Izcalli. Se asegura que llevaba dos días tomando y que llevaba un arma en la guantera de la camioneta.

Tras verse en aprietos por la policía, el joven de 22 años busco escapar y en su intento se estrelló en un tramo de la autopista Chamapa-Lechería con dirección a Atizapán, lo cual provocó que el arma que llevaba en su mano derecha disparara una bala en su rostro.

