César Bono, ha superado 9 infartos y el Covid-19, este es su estado de salud

Estado de salud de César Bono

César Bono en los últimos años ha tenido complicaciones en su salud, pues ha enfrentado 9 infartos y el año pasado al Covid-19, misma situación de la que ha hablado.

En La Verdad Noticias te dimos a conocer que César Bono fue hospitalizado de emergencia, situación que generó preocupación entre sus seguidores, ya que no se revelaron los detalles.

Ahora es el actor quien confirmó que se encuentra en el hospital, sin embargo se encuentra fuera de peligro.

¿Qué le pasó a César Bono?

César Bono reveló cual es su estado de salud

A través de su cuenta oficial de Twitter, el actor César Bono, reveló que se encuentra estable y fuera de peligro.

"Muchas gracias a todos mis amigos de los medios, compañeros y a todos los que se han preocupado. Me encuentro estable y bien de salud. No corro peligro".

Aunque no dio a conocer detalles sobre la situación que lo llevó al hospital, la declaración ha tranquilizado a sus seguidores.

Problemas de salud de César Bono

César Bono ha tenido complicaciones de salud en los últimos años

En agosto del 2021, el actor habría dado positivo a Covid-19, sin embargo superó la enfermedad, al encontrarse vacunado.

De igual forma habló de su salud luego de haber superado infartos miocárdicos y cerebrales, que le provocaron problemas de movilidad y lo obligaron a recurrir a una silla de ruedas y bastón.

“Sigo con problemas de movilidad, pero no estoy tonto, no dependo de nadie, en lo material nadie me mantiene, sí lo puedo hacer y eso me gusta más que ser millonario”, dijo en entrevista.

A sus 71 años, el actor sigue siendo parte del programa de comedia de Televisa “Vecinos” y en la obra de teatro "Defendiendo al cavernícola" desde hace más de 20 años.

En marzo del 2020, César Bono tuvo que ser hospitalizado debido a una hernia hiatal, se espera que en los próximos días el actor pueda salir del hospital.

