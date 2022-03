César Bono fie ingresado de emergencia al hospital

Se reporta que el actor César Bono fue hospitalizado de emergencia, este jueves 3 de marzo, aunque aún no se han dado a conocer las causas.

Según los primeros reportes, el actor habría sido ingresado en un nosocomio de la CDMX durante la mañana de este jueves, sin dar más detalles.

Recordemos que en La Verdad Noticias te dimos a conocer que el año pasado, César Bono dió positivo a COVID-19 a los 70 años; sin embargo pudo enfrentar la enfermedad sin mayor dificultad, debido a que se encontraba vacunado.

César Bono enfermedad

Estado de salud del actor César Bono

El actor César Bono no habría dado a conocer recientemente que estuviera padeciendo algún problema de salud, sin embargo sus seguidores recordaron que su salud habría sido delicada en los últimos años, luego de sufrir ocho infartos.

En el año 2020, el actor confesó a los medios de comunicación que estuvo ingresado en un hospital, a causa de una hernia hiatal:

“Los síntomas llegan a confundirse con el corazón, por lo que me tuvieron que internar de emergencia; afortunadamente me dieron de alta al día siguiente y pude irme a dar mi función al teatro” dijo.

En recientes entrevistas el comediante habría dejado en claro que no le tiene miedo a la muerte, incluso dijo que su testamento ya está preparado.

César Bono, habría dado la vida por Octavio Ocaña

César Bono ha declarado la gran relación que compartía con Octavio Ocaña

Durante una entrevista, César Bono declaró que si pudiera elegir, no dudaría en ponerse en el lugar de Octavio Ocaña, quien falleció en una persecución policíaca, ya que considera que era demasiado joven y que no pudo vivir todo lo que le quedaba.

“Si me hubieran dado a escoger, me hubiera puesto en su lugar, en el sentido de que era tan tan joven, que no vivió muchas cosas que me hubiera encantado que viviera”, reveló Bono.

Entre lágrimas y reafirmando la gran relación que compartió con Octavio, el actor quien interpretó el personaje de su papá en la serie "Vecinos", agregó que le hubiera dado los años que le quedaban:

“Ya viví muchas cosas, para que él tuviera oportunidad de vivirlas. El ser padre, el ser abuelo", dichas declaraciones conmocionaron al público.

Hasta el momento, familiares de César Bono no han dado declaraciones sobre su estado de salud, ni su ingreso de emergencia al hospital.

