César Bono da positivo a COVID-19 a los 70 años; ya estaba vacunado

César Bono dio positivo a la prueba de COVID-19 cuando se encontraba grabando escenas para una serie. El actor de 70 años de edad fue sometido a la prueba en pleno set, se le practicó el test y resultó contagiado del virus SARS-CoV-2 pese a tener las dos dosis de la vacuna.

De acuerdo con un reporte que compartió Chismorreo, el cómico mexicano estaba filmando una serie gringa en México, pero ahora su salud se ve en peligro por la enfermedad.

Todo parece indicar que es un paciente asintomático por lo que deberá permanecer en aislamiento con los debidos cuidados para recuperarse pronto.

Anteriormente dimos a conocer que César rechazó tratamiento grave pese a su grave estado de salud que ha mantenido preocupados a los seguidores de los proyectos en los que se encuentra.

El actor ha estado varias veces en riesgo de muerte

El año pasado cumplió 50 años de carrera artística y apareció en el evento en silla de ruedas, lo que generó consternación entre sus seguidores.

“No me canso de luchar por la salud, me canso del movimiento. Quiero ser sincero con ustedes, en la pura vestida después de bañarme me canso”.