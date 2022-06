¿Cerrando ciclos? Shakira reaparece con nuevo look tras separación con Piqué

El nuevo look de la colombiana tras la ruptura con Piqué

Luego de la ruptura entre Shakira y Gerard Piqué, la colombiana ha sabido darle la vuelta a todo tipo de escándalos y demostrando que apoyarse la música también es una manera de enfrentar el duelo.

Recientemente la legendaria cantante ha sido vista a través de programas de televisión como Dancing with Myself, en el cual semana tras semana luce atrevidos looks qué la hacen ver más radiante que nunca.

Sin embargo el cambio más inesperado fue durante su participación en el video con Black Eyed Peas y David Guetta, donde la cantante resaltó por su marcada silueta y sus característicos pasos de baile.

Han pasado dos semanas desde que la colombiana y el español confirmaron la ruptura en su relación tras 12 años juntos y ahora es ella quién sobresale en las redes por lucir mucho más radiante que nunca.

Con el estreno del video oficial de Don't You Worry, tema en colaboración con Black Eyed Peas y David Guetta, la colombiana se atrajo las miradas de los internautas quiénes indican que la separación la ha tomado bastante bien.

En el video en cuestión podemos ver a la colombiana con un cambio de look completamente diferente a lo que estamos acostumbrados, portando un traje en color rojo elegante y un cabello que destaca por sus ondas.

Fiel a su estilo en la moda y a su vez enfundada en una brillante armadura color plata, la sensual intérprete deja ver sus mejores pasos de baile y de nueva cuenta se roba las atenciones del video.

Shakira estrena canción con Black Eyed Peas y David Guetta

Este pasado viernes fue estrenada "Don't You Worry", tema en colaboración con Black Eyed Peas y David Guetta, el cual promete ser un verdadero éxito radial.

El tema sobresale por las influencias del género electrónico y dance, que a su vez compagina a la perfección con la sensual voz de la cantante.

De momento Shakira planea mudarse a Miami con sus hijos, toda vez que Piqué sigue en el ojo público por sus constantes visitas a fiestas nocturnas donde gasta miles de euros en alcohol y mujeres.

