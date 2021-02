Cepillín revela a sus fans que será operado el lunes

Cepillín ha sido uno de los cantantes mexicanos que ha marcado la infancia de muchas personas con sus divertidas canciones, pero recientemente dieron a conocer que el cantante fue hospitalizado de emergencia en el Corporativo Hospital Satélite.

Pero ¿Qué le pasó al famoso? En La Verdad Noticias te damos los detalles, pues a través de una entrevista que concedió a "Chisme No Like", Ricardo González Gutiérrez comentó que estaba bajando las escaleras, pero al evitar una caída sintió un tirón en la columna.

Durante la entrevista, Cepillín comentó que no fue llevado al hospital por COVID-19, sino por un accidente que tuvo, pues al evitar caerse de las escaleras, sintió un dolor fuerte en su cuerpo. El famoso comentó que no es la primera vez que sufre un accidente.

Cepillín será operado el lunes

El carismático cantante mexicano de 75 años de edad, comentó que debido a lo sucedido en su casa, será operado este lunes por lo que expresó a sus fieles seguidores que oren por su salud para que todo salga bien en la operación.

El famoso comentó a los conductores que toda la vida ha sido una persona hiperactiva, ya que se ha quebrado cuatro huesos de la cara y recordó que se ha caído en el trapecio, pues aseguró que le ha pasado diversas situaciones en su vida.

"Imaginate 50 años de payaso 75 años de edad y de repente me pasa lo de la columna, ya nada más falta que me orine un perro, pero COVID-19 no he padecido, gracias a Dios" Fueron las declaraciones del famoso tras haber sufrido un accidente.

Durante la entrevista, Cepillín también dejó en claro que por la pandemia, la ha pasado muy mal económicamente y ahora que será operado el lunes, le ha pedido a sus fans que piden por él para que la operación salga bien para que pueda recuperarse.

