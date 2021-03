Hace unos días te dimos a conocer en La Verdad Noticias que Ricardo González, mejor conocido como Cepillín, tuvo que ser operado de emergencia debido a una fuerte lesión que tuvo en la espalda a causa de una caída; hoy, el carismático payasito reaparece en redes sociales al lado del youtuber Luis Alberto Ordaz, mejor conocido como Rey Grupero.

A través de Instagram, Rey Grupero le reveló a sus seguidores que visitó a Ricardo González en el hospital donde se encuentra para hacerle entrega de una donación monetaria: “Hoy es un día increíble, hoy se vendió una de las obras que hice para mi hermanazo Cepillín”.

De igual forma, el novio de Cynthia Klitbo señaló que se siente honrado de que Cepillín sea su amigo, por lo que pidió que lo sigan apoyando: “Lo pude ver y eso me llena de alegríam ya hasta me están pidiendo más cuadros para esta súper iniciativa me siento honrado de ser amigo de la familia Cepillín y a toda la banda sigamos apoyando a esta estrella”.

Por su parte, Cepillín aprovechó la ocasión para agradecerle todo el apoyo que ha recibido por parte de sus fieles fanáticos y el público en general: “Aquí estoy con Rey Grupero, mi gran amigo. Tus fans nos están ayudando demasiado, te quiero mucho y lo agradezco”.

¿Qué le pasó a Cepillín?

En una pasada entrevista, el hijo de Cepillín reveló detalles del estado de salud de su padre, además de explicar cómo fue que ocurrió el accidente que sufrió: "Él estaba bajando las escaleras de su casa, estuvo a punto de caerse, pero como es muy ágil se agarró del barandal y ahí le vino un dolor, un piquete en su espalda".

De igual modo, Ricardo González Jr. reveló que la operación de Cepillín tuvo una duración de más de siete horas: "Vi las radiografías y está horrible. Yo nunca pensé que fuera tan grande la incisión y cuando voy viendo es casi del tamaño de una regla, le abrieron casi toda la espalda a mi papá, tornillos y demás".

Afortunadamente, Cepillín ya se encuentra estable y pronto podrá regresar a su casa, pero lo memorable de esta situación es que el carismático payasito pudo sentir el gran aprecio que el público siente por él, ya que varias celebridades mexicanas lo ayudaron de manera económica para cubrir los gastos de recuperación.

Fotografias: Instagram