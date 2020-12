Cepillín es tachado de MISÓGINO por llamar vieja loca a Paty Navidad

Cepillín vuelve a ser protagonista de una fuerte polémica en redes sociales, esto luego de que atacara a Paty Navidad con sus declaraciones en una reciente entrevista para el programa ‘Sale El Sol’, mismo que provocó la ira de algunos cibernautas, quienes lo tacharon de misógino.

Tras ser cuestionado sobre la polémica postura de Paty Navidad al respecto del COVID-19 y la vacuna, Cepillín tachó a la actriz de “vieja loca” y aseguró que ella no sabe lo que dice, retomando las declaraciones que ha hecho en redes sociales donde menciona que esta nueva enfermedad es un invento de los gobiernos para controlar a la humanidad.

Paty Navidad es atacada por Cepillín a causa de su postura sobre el coronavirus.

“¿Quién es Paty Navidad? Una vieja loca, perdón por lo de loca porque lo van a tomar a mal; una mujer trastornada, también eso lo van a tomar a mal; una mujer que no sabe lo que dice, porque estar en contra del mundo y decir que no existe el COVID-19, pero si ella dice que no existe y van a meter los chips”, declaró el popular payaso ante las cámaras.

Dicha declaración causó el enojo de cientos de internautas, quienes consideran que a pesar de que la ex actriz de Televisa ha estado envuelta en la polémica a causa de sus mensajes en Twitter, ella debe ser tratada con respeto, sobre todo en esta época donde la misoginia ha ido en aumento.

Cepillín asegura que el coronavirus no lo matará

Cepillín asegura que él morirá a causa de un infarto.

De igual forma, Cepillín causó polémica al declarar que el COVID-19 ni una gripe cualquiera será la causante de su muerte, pues él predice que perderá la vida por un infarto. También reveló que él está dispuesto a aplicarse la vacuna e invitó al público a no creer en teorías conspirativas como las que promueve Paty Navidad en redes sociales.

Te recomendamos leer: Paty Navidad amenaza con bloquear a todo aquel que la ataque

“De gripa no me voy a morir, de covid no me voy a morir. Lo más seguro es que me voy a morir de un infarto. Definitivamente que sí -se aplicaría la vacuna-. No sean escépticos. Mi mamá me vacunaba desde chiquito para el sarampión, rubéola, tuberculosis, entonces ésta es una vacuna más”, mencionó Cepillín a ‘Sale el Sol’.

¿Qué piensas de las declaraciones de Cepillín contra Paty Navidad? Deja tu respuesta en los comentarios, a La Verdad Noticias le interesa tu opinión.

¿Sabes cuándo podrás vacunarte contra el COVID-19? Síguenos en Google News y mantente informado.

Fotografías: Instagram