Cepillín es homenajeado en Venga La Alegría por 50 años de trayectoria

Ricardo González se dio a conocer en el medio del espectáculo hace 50 años gracias al personaje de Cepillín, un payaso que logró ganarse el cariño del público con su característico humor y sus alegres canciones, pero sus fans se pusieron tristes al enterarse que después de tanto tiempo de trabajar se retira de los escenarios..

Es por eso que para celebrar su trayectoria, el programa ‘Venga la Alegría’ decidió realizar un homenaje a Cepillín, el cual logró conmover hasta las lágrimas a Ricardo González: “Muy contento por este homenaje de 50 años. Este es el arranque de decir adiós, se los agradezco a todos”.

El muy querido payasito de la televisión mencionó que a pesar de que en diversas ocasiones ha estado enfermo y lo han operado, nunca dejó de trabajar: “He tenido lesiones, me he caído del trapecio, se me han fracturado un hueso de la cara, me han operado, pero no he parado, porque la gente merece ese respeto”.

Cepillín anuncia su retiro del mundo del espectáculo

Durante la transmisión del programa, varios famosos le dedicaron unas palabras a Cepillín como Aleks Syntek, Enrique Guzmán y Aylín Mujica, pero el que más destacó fue el de la cantante Yuri, quien le agradeció al payaso por su apoyo.

“Mi mamá siempre tendría palabras de gratitud para ti, tus hijos y familia. No sabes cuanto te agradezco por tantas veces que nos diste a mi madre y a mí de comer en el circo Atayde porque llegábamos temprano a grabar una película y no teníamos dinero para comer y tus nos regalabas los tamalitos que vendían afuera del circo”, contó Yuri.

Casi al finalizar el homenaje, los conductores del programa matutino de TV Azteca junto a los hijos del famoso payasito develaron una placa dedicada a Cepillín, fue ahí que Ricardo González recordó el inicio de la carrera de sus hijos y agradeció su apoyo.

“Nunca nos hemos separado, tengo tres hijos y cuatro nietos. Muchas gracias, me estoy yendo y el artista debe retirarse en pleno uso de sus facultades”, finalizó Cepillín.

Fotografías: Instagram