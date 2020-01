Cepillín CRITICÓ a Luis Miguel en su papel de padre ¡Qué fuerte!

Las fuertes polémicas no dejan en paz al famoso cantante Luis Miguel, ya que últimamente ha estado involucrado en diferentes dimes y diretes que lo han llevado a protagonizar los principales titulares de la prensa de espectáculos.

Hay que destacar que recientemente fue criticado por su apariencia y después por la falta de contacto con sus hijos, que en esta última fue que Ricardo González, mejor conocido como Cepillín, arremetió contra el cantante, pues aseguró que “está repitiendo lo que vivió”.

¿Qué fue lo que dijo Cepillín?

El actor Ricardo González, Cepillín, recientemente en entrevista para el programa Sale el Sol, señaló que Luis Miguel está repitiendo lo mismo que vivió durante su infancia e, incluso, “da mucho qué desear” como padre, fue parte de lo que detalló:

“Yo nunca he visto ninguna demanda, lo único que sí sé es que es (Aracely Arámbula) madre y padre al mismo tiempo y Luis Miguel está repitiendo lo que él vivió. Sí lo conocí, lo conocí muy bien, siempre ha sido muy amable conmigo. En el caso como esposo y padre da mucho qué desear para mi persona”:

Cepillín CRITICÓ a Luis Miguel en su papel de “papá”

Pero eso no fue todo, pues Cepillín dijo que no sólo deberían estrenar una segunda temporada de la producción de Netflix Luis Miguel, la serie, sino una tercera en donde El Sol diga que no ha sido un buen padre: “Para mí que debería hacer no nada más una segunda temporada, una tercera diciendo ‘pues qué tonto he sido porque no he sido un buen padre’".

Por último, Andrés García estalló contra Luis Miguel y le recordó su pasado y las veces en las que le ayudó a iniciar cuando empezaba su carrera y era apenas un niño: “Es un extraordinario cantante. Lo he querido mucho toda mi vida, pero él ha agarrado una forma de ser que a mí no me parece y no estoy de acuerdo. Me parece una falta de respeto que me mande a llamar por teléfono a mí con un tercero".

