Censuran la canción “Miénteme” de Tini Stoessel por ola de feminicidios en México

Tini Stoesselse ha convertido en una de las artistas más exitosas del momento, su carisma y su talento han logrado conquistar, sin embargo, su canción “Miénteme” ha sido censurada en México, debido a la ola de violencia y feminicidios registrados en el país.

Uno de los últimos lanzamientos de la cantante ha superado los 100 millones de reproducciones, por lo que la fama y éxito que está logrando la joven argentina a nivel mundial es impresionante, lamentablemente ahora se ha enfrentado a la censura.

De acuerdo con información extraoficial, la canción “Miénteme” que hizo en colaboración con María Becerra será cancelada en todas las estaciones de radio del país, debido a la ola de feminicidios que se ha registrado en el país.

¿Qué dice la canción “Miénteme”?

La canción "Miénteme" ha sido censurada en México

Se dice que la canción “Miénteme” será censurada por que contiene algunas frases que podrían ser malinterpretadas e incitar la violencia. Dichas frases son: "Si la' mirada' mataran, tan-tan-tan Tú y yo no estaríamo' vivo' pa' opinar", y "Haz lo que tú quiera' conmigo".

Y aunque las intenciones de la cantante nunca fueron incitar la violencia, la letra de “Miénteme” ha retumbado en México, donde la ola de violencia contra las mujeres y los feminicidios lamentablemente están a la orden del día.

Cabe indicar que una censura similar le ocurrió en México a Becky G, por el tema “Mayores” en la que se escucha la frase “que con un beso en la boca me haga volar en el aire”. En aquella ocasión Becky no estuvo de acuerdo con la cancelación, aseguró que se trató de un acto de “sexismo” indicando que si un hombre hubiera cantado su tema musical entonces no habría sido censurado.

¿Cuántos años tiene Tini Stoessel?

La joven inició su carrera a temprana edad

La cantante y actriz Tini Stoessel nació el 21 de marzo de 1997, por lo que actualmente tiene 25 años de edad. La joven inició su carrera desde temprana edad y ya ha cosechado grandes éxitos.

