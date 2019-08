Celso piña: La declaración de su hija tras la muerte del cantante

Celso Piña es uno de los cantantes de cumbia más queridos, y su inesperada muerte ha impactado a la sociedad internauta, pues en las diferentes redes sociales ya se realizaron comentarios, imágenes y videos como homenaje al cantante.

Mientras toda la comunidad twittera habla de eso, uno de los temas más sensibles es con respecto a la familia de Celso Piña, a quienes envían toda la solidaridad y el más sentido pésame, debido a esta gran perdida.

Su hija Cecilia Piña Ortiz, publicó un par de imágenes a través de su Instagram donde aparecía el cantante, a quien le dedicó unas palabras de despedida.

“Papá te amo con todo mi corazón, fuiste y serás siempre el mejor del mundo, no tengo palabras para expresar, no sabes cuanta falta me vas a hacer”, publicó la hija del cantante.