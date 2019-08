Celso Piña: "Gabriel García Márquez se movía bien SABROSO"

El pasado 2 de septiembre del 2003; Celso Piña fue llamado para poner ambiente con su acordeón en el Museo de Arte Contemporáneo en Monterrey, Nuevo León, México; lugar al que también llegaría el escritor colombiano Gabriel García Marquéz.

Aunque el encuentro fue inesperado; Celso Piña contó lo orgulloso que se sintió al verlo y más, cuando el escritor comenzó a bailar alguna de sus cumbias; de hecho contó al periodista Gustavo Adolfo Infante, que una de sus canciones fueron solicitadas por García Márquez, luego de bailar la primera melodía.

"Como que traía ganas el maestro, y luego me pidió 'La madre de todas las cumbias'. Dudé, pero él me dijo que me escuchó tocarla cuando llegó al lugar".

El día que Gabriel García Márquez bailó cumbia.

Nomás mi acordeón, un tamborcito y la guacharaca. pic.twitter.com/yeQKNQzYPn — Celso Piña (@CelsoOficial) March 6, 2019

11 años más tarde, habló respecto al tema y afortunadamente habían algunos videos que guardaba como parte de su bonita experiencia junto al gran maestro; así que difundió un video en donde 'El rebelde del acordeón' está tocando en el escenario y Gabriel García Márquez, se encuentra disfrutando de la música.

"Fue algo inesperado. No fue buscado. Fue inesperado para él y para mí. La razón es que cada vez que él iba a presentar alguna de sus obras, a algún museo, le llevaban música de acordeón, pero alguien de por ahí se le ocurrió hablarme".

- Me dijeron: ‘Oye, Celso, ¿no te gustaría venir a ambientar el museo Marco?, viene García Márquez. Yo tenía unos 4 o 5 días libres. Al otro día le hablé a mi hermano y llegamos. Me pusieron en una esquina, probamos audio y me dijeron que tocara.

"Yo estaba tocando, cuando se abre de repente la cortina mágica y se viene la bola de gente, y en medio, el maestro. Seguí tocando, entró el maestro con la crema y nata de Monterrey, Nuevo León. Le indican su mesa, y antes de llegar a su mesa, voltea a donde estábamos nosotros, se nos queda mirando, siguió caminando, llega, sienta a la esposa y él se va en medio del salón", recordó con una sonrisa.

"Se desabrocha el último botón de la americana que llevaba y comienza a bailar. Bien sabroso que se movía el maestro", recordó durante la entrevista en 2014.

Sigue leyendo: ¡De luto! MUERE Celso Piña a los 66 años de edad

Cabe destacar que Celso Piña falleció ayer 21 de agosto, a causa de un paro cardíaco; pues según comentó su esposa llevaba días sintiéndose mal y no lo decía; por que lo controlaba con un par de pastillas; así que entre su sentir, ajetreo y mucho estrés, perdió la vida.

Dale click a la estrella de Google News y síguenos.