Cells at Work: El manga finaliza en enero y contaría con COVID-19

A pesar de que se acerca una segunda temporada de anime televisivo, parece que Cells at Work de Akane Shimizuel terminará pronto su manga. La edición de febrero de 2021 de la revista Monthly Shonen Sirius de Kodansha ha llegado a los estantes y reveló que la serie llegará a su final en su próximo número y la fecha programada es en enero de 2021.

El anuncio de la revista de manga también declaró que el virus final se centrará en la enfermedad COVID-19. Algo apropiado ya que la enfermedad ha afectado a todos en todo el mundo. ¿Te esperabas la aparición del nuevo coronavirus en el manga?

Anteriormente, Kodansha también anunció que su popular manga derivado, Cells At Work! Code Black, también terminará pronto. La Verdad Noticias informó anteriormente que su volumen final, Vol. 8, llegará a las tiendas el 22 de febrero de 2021.

Así lucen los personajes de Cells at Work

En cuanto a la próxima segunda temporada del anime, Hirofumi Ogura de Null & Peta será el nuevo director, y David Production regresará para animar la serie. Takahiko Yoshida también regresará como diseñador de personajes y los fanáticos no pueden esperar su estreno.

Temporada 2 de Cells at Work

La segunda temporada de Cells At Work! se estrena el 9 de enero a las 23:30, o las 11:30 pm el 9 de enero. Y exactamente después de que se transmite el episodio de estreno, Cells at Work! Code Black se estrenará el 10 de enero a la medianoche, 12:00 am. ¿Estás listo para el regreso de tus personajes favoritos en la pantalla chica?

Te recomendamos leer: ANIME: Cells at Work! tendrá segunda temporada en 2021

Cells at Work también inspiró una nueva película de anime de larga duración. Mientras que su spin-off Code Black cuenta con una historia mucho más oscura para sus fanáticos. Recuerda que plataformas de streaming como Netflix y Crunchyroll tienen la serie en sus catálogos.

Conoce los últimos detalles del mundo del anime. Síguenos en Google News y mantente informado. Mata ne!