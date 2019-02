Celine Dion responde a las críticas sobre su extrema delgadez (FOTOS)

La cantante Celine Dion, fue blanco de muchas críticas luego de lucir extremadamente delgada en la Semana de la Moda de Paris, por lo que muchos rumores comenzaron a surgir en cuanto al estado de salud de la intérprete del tema principal de “Titanic”.

Celine Dion a manera de contestación a esas críticas expuso en una entrevista para un conocido diario británico de la siguiente forma:

TE PUEDE INTERESAR: Andrea Legarreta presume pierna con minishort en pleno programa 'Hoy' (FOTO)

"Si me gusta, por qué tengo que hablar de ello. No te ofendas, no saques una foto. Si te gusta, estaré ahí... si no, déjame en paz"