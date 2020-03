Céline Dion presenta síntomas de Coronavirus, ¿Está infectada?/Foto: Sunriseread

El COVID-19 o Coronavirus se sigue expandiendo por el mundo, y las personas famosas no están exentas de contagiarse, ya que son quienes más viajan por sus compromisos laborales. Una de ellas es Céline Dion, la cantante de 51 años se llevó un gran susto después de tener todos los síntomas de este virus, por lo cual decidió someterse a unas pruebas.

El pasado lunes, la intérprete de “My Heart Will Go On” dio a conocer que creía tener Coronavirus, ya que Céline Dion tenía todos los síntomas que presuntamente te dan cuando estás infectado con este virus. El pánico inundó a los fanáticos de la cantante canadiense, y a la misma Céline, por lo cual no lo pensó dos veces, y acudió al médico para realizarse los análisis necesarios y corroborar si tenía Coronavirus o no.

¿Céline Dion tiene Coronavirus?

Para la fortuna de la cantante y todo el público, Céline Dion dio negativo a los exámenes, sin embargo, su médico le recomendó guardar reposo por lo menos 6 días, por lo cual, la intérprete de “Ashes” tuvo que posponer dos fechas de conciertos en Washington D.C. y Pittsburgh, que tenía programadas para esta semana; los conciertos ahora tendrán lugar en noviembre 16 y 18.

La estrella de la música informó esta noticia sus fans a través de su página oficial de Facebook, pidiendo una disculpa por lo inconvenientes que pudieran causar el cambio de fechas, pero prometió recuperarse para poder regresar pronto al escenario del “Courage World Tour”.

También te puede interesar: Celine Dion responde a las críticas sobre su extrema delgadez (FOTOS)

Céline Dion actualmente se encuentra promocionando su álbum “Courage”, el cual fue estrenado en el 2019 y tiene reconocidos temas como "The hard way", "Heart of glass", "Best of all", entre otras. Por sus constantes viajes a diversas partes del mundo por su tour 2020, la cantante está expuesta a contagiarse de coronavirus y otras enfermedades. Pero hasta el momento sólo se trató de un resfriado común.