Celila Lora se lo paró a todos... ¡QUÉ GROSERA!

Si bien se sabe Celia Lora ha conquistado a millones de usuarios a través de Instagram, la hija del rockero robó suspiros desde que comenzó a lucir pocas prendas, pues si ya es bonita sus encantos generan polémica y controversia en los diferentes días.

Celia Lora posó para una de las revistas chilangas, de nombre @revistachilangasurf; y para dar a conocer que había sido parte de ella, decidió compartir una fotografía a través de su cuenta oficial en Instagram, en la que no solo generó polémica sino que también puso a arder las redes sociales.

En la fotografía, Celia Lora luce un cuerpazo de envidia, que aunque no muy tonificado pero si voluminoso. Lleva puesta una chamarra floreada tipo 'vaquerita' como parte del verano y en la parte inferior un cachetero negro de encaje; además para darle un estilo más urbano se puso una gorra de color rojo, mientras su cabello iba suelto.

Sin embargo ninguno de sus atuendos fue lo que llamó la atención de los usuarios de Instagram; más bien fue la seña obscena que hizo con uno de sus dedos al pararlo por completo para todos aquellos que la siguen o miraron su fotografía.

Al respecto, lo internautas reaccionaron elogiando la foto con más de 132 mil 'me gusta' y para evitar controversias por la 'Britney Señal', Celia Lora desactivó los comentarios de su publicación; como lo ha hecho en prácticamente todas.

No obstante, esta no es la primera ocasión que la hija de Alex Lora hace o dice alguna grosería; ya que en diversas ocasiones se le ha identificado precisamente por ello, es tan liberal que no hace caso de lo que los demás le digan; incluso ha mencionado que ella es de la 'ver**'; tal y como lo mencionó en una de sus más recientes historias de Instagram.

