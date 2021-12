Celia Lora y Nacha Michelson retan a la censura de Instagram

Las dos mujeres robaron miles de suspiros a los caballeros.

No hay día que Celia Lora sea tema de conversación en las redes sociales y hoy no es la excepción, pues ha robado miles de suspiros a los caballeros gracias a una nueva y sexy fotografía que compartió en su cuenta de Instagram, en la cual también aparece Nacha Michelson, su ex compañera de Acapulco Shore y gran amiga.

En la imagen podemos ver a estas dos hermosas mujeres derrochar belleza ante la cámara, quienes decidieron posar con unos gorritos de Santa Claus para darle un toque sensual a las fiestas navideñas. Sin embargo, el detalle que llamó la atención es que la hija de Alex Lora llevaba puesto una escotada lencería de encaje rojo que no dejaba nada a la imaginación.

Las ex estrellas de Acapulco Shore le dieron un toque sensual a la Navidad.

Como era de esperarse, la atrevida publicación de Instagram no pasó desapercibida, pues en menos de 4 horas superó los 40 mil likes. Además, en la sección de comentarios es posible leer los cientos de candentes piropos que los caballeros le dedicaron a estas dos mujeres.

Nacha Michelson, un icono de la sensualidad en Instagram

Nacha Michelson cobró fama a nivel latinoamericano al formar parte de la séptima temporada de Acapulco Shore.

Aunque no es la primera vez que Nacha Michelson forma parte del sensual contenido que la ex integrante de La Casa de los Famosos, debes de saber que ella también goza de gran popularidad en las redes sociales, principalmente en Instagram, ya que su perfil oficial supera los 1.9 millones de seguidores.

Recordemos que ella es una modelo de origen chileno que ha sabido ganarse el corazón de los caballeros gracias a las ardientes fotografías que comparte sin pena alguna en Internet, mismas que destacar por mostrarla luciendo diminutos y entallados atuendos que remarcan el espectacular cuerpazo que posee a sus 28 años de edad.

¿Qué edad tiene Celia Lora?

La playmate recibió cientos de felicitaciones por motivo de su cumpleaños.

La Verdad Noticias te dio a conocer hace unos días que Celia Lora cumplía 38 años de edad y lo celebró compartiendo una sexy fotografía en Instagram. De acuerdo a información que circula en Internet, la playmate nació el 25 de diciembre de 1983 y es fruto del amor entre Alex y Chela Lora.

