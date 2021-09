Celia Lora y Manelik no aprueban que Isa Castro sea novia del Rey Grupero

La Verdad Noticias te dio a conocer a finales de junio pasado que Rey Grupero e Isa Castro habían hecho público su romance, lo cual causó sorpresa a más de uno pues era una relación que no se veía venir. Para prueba de ello tenemos la reciente plática que Manelyk y Celia Lora tuvieron dentro de las instalaciones de La Casa de los Famosos.

Ambas famosas platicaron sobre el nuevo amorío de quien fuera su compañera en la pasada temporada de Acapulco Shore y sin importarles que las cámaras de Telemundo estuviera grabando su conversación, fue Manelyk la primera en mostrar su desacuerdo y sorpresa, pues ella sabía que Isa tenía planes de andar con Luis “El Potro” Caballero.

En algún momento de la plática se reveló que la madre de la modelo le ha quitado varios beneficios desde que se enteró que andaba con el Rey Grupero, quien recientemente terminó su noviazgo con Cynthia Klitbo. Sin embargo, el detalle que llamó la atención fue la forma en la que Mane se refirió al polémico youtuber.

“Es un gañán, es un patán, en mi cabeza no cabe… De querer con Potro a querer con esa pelusa, sucio, sin talento, sin oficio, sin nada, porque no tiene nada, ¿qué hace? ¿bromas? ¡huy!” declaró la ex integrante de Acapulco Shore.