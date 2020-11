Celia Lora y La Bebeshita protagonizan fuerte PLEITO en TV Azteca

Celia Lora y Daniela Alexis, mejor conocida como La Bebeshita, causaron gran polémica en las redes sociales, esto luego de que se enfrentarán en ‘Todos Quieren Fama’, programa de TV Azteca conducido por Roger González.

Todo comenzó cuando Celia Lora le pidió a La Bebeshita que se ubicara, esto luego de que la ex participante de ‘Enamorándonos’ le reclamará ante las cámaras el hecho de que no la conociera, a lo que la playmate respondió que no era Ricky Martin como para que ella supiera quién es.

“No creo que no me conozcas, se me hace raro”, expresó La Bebeshita, a lo que la hija del rockero Alex Lora le respondió sin pena alguna: “No eres Ricky Martin, ubícate”.

¿Hay enemistad entre Celia Lora y La Bebeshita?

Este enfrentamiento se acrecentó en las siguientes emisiones cuando la ex amorosa de Enamorándonos pidiera el micrófono y frente a la audiencia revelará que Celia Lora no respondía a sus saludos y que no le gustaba ser ignorada por la playmate.

“Ella no me habla, yo le digo ‘holi’ y no me contesta”, mencionó La Bebeshita.

Ante dichas declaraciones, Celia Lora optó por quedarse callada, pero los cibernautas recordaron aquella ocasión en que La Bebeshita señaló que no conocía a la playmate, por lo que suponen que esa es la razón de su distanciamiento: “Celia Lora, ¿Ella qué hace? Nadie sabe, y los demás pues, ¿Quiénes son? No los conocen ni en su casa”.

