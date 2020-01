¿Celia Lora y Beto Cuevas tienen un ROMANCE? El cantante responde

Hace unas semanas surgió el rumor de que el cantante chileno Beto Cuevas y la playmate Celia Lora habían comenzado un intenso romance, luego de que la modelo mexicana de 36 años afirmara que el músico le parecía muy atractivo, además de que posaron juntos y tuvieron un encuentro en uno de los programas del reality musical de TV Azteca “La Academia”.

Y es que Beto Cuevas actualmente está laborando en el proyecto de Azteca como mentor de los participantes de “La Academia”, por lo que hace unos días tuvo una colaboración musical con el rockero y padre de Celia, el música Alex Lora, para una de las emisiones del reality, donde esa misma noche, la modelo Celia Lora estuvo como invitada en el público, y tuvo la oportunidad de conversar con Beto de 52 años.

Además, Celia Lora ha sido gran admiradora del cantante y ex vocalista del grupo “La Ley” desde que era una niña, ya que el papá de Celia, Alex Lora del grupo de rock mexicano “El Tri” le ponía la música de la agrupación a su hija, e incluso ella desde hace años llegó a conocer a Beto Cuevas al ser entrañable amigo del rockero.

Beto Cuevas desmiente el rumor sobre su relación con Celia Lora

A pesar de conocer desde años antes a la modelo Celia Lora, Beto Cuevas reveló en las cámaras de TV Azteca que no mantiene ni ha mantenido relación romántica con la mexicana. Aunque confiesa que es una buena amiga, pero que él se ha encontrado soltero desde hace 14 años, y no ha tenido la oportunidad de buscar el amor con alguna mujer. No obstante no está cerrado a la posibilidad de tener una nueva relación pronto.

Por su parte, la playmate Celia Lora no ha dado declaración alguna sobre estos rumores, pero fue ella misma quien compartió hace unos días que “amaba” al cantante Beto Cuevas, por lo que de ahí surgió toda esta polémica.

