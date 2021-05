Celia Lora se ha convertido en tema de conversación en las redes sociales y aquí en La Verdad Noticias te contamos que fue lo que pasó. La influencer, modelo y empresaria mexicana confesó en un reciente encuentro que tuvo con la prensa que este 2021 se encuentra cargado de nuevos proyectos, uno de ellos es volver a ser portada de Playboy.

La hija de Alex Lora reveló que además de participar en dos programas de televisión: ‘Acapulco Shots’ y ‘Ardiente Informativo’, también protagonizará las portadas de las revistas para adultos ‘Maxim’ y ‘Playboy’. Al ser cuestionada sobre cuánto le pagaron para volver a ser modelo de la revista del conejito, ella declaró que aceptó por una importante razón.

Celia sorprendió a sus fanáticos al revelar que volverá a protagonizar la famosa revista del conejito.

“Este año son 10 que salí la primera vez; ese es el tema”, declaró la estrella de Acapulco Shore, además de revelar que le gustaría hacer la sesión de fotos en un lujoso hotel ubicado en la colonia Roma. Asimismo, Celia se sinceró y confesó que la primera portada de Playboy no fue de su agrado.

“Veo esas fotos de la primera revista; la segunda es la que más me gusta, la primera no porque siento que me veo muy flaca”, declaró la playmate.