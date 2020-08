Celia Lora te dice como puedes conseguirte a un sugar daddy

Celia Lora volvió a causar controversia en las redes sociales debido a que en el último episodio de su programa ‘El Consultorio del Amor’ de MTV le reveló a sus fieles fanáticos algunos tips para poder conseguir un sugar daddy y donde podemos encontrarlos.

No se puede negar que Celia Lora ha logrado consolidarse como una de las celebridades mexicanas más controversiales de las redes sociales y esta ocasión no ha sido la excepción, pues sin pudor alguno habló acerca de lo que opina de aquellas personas que dan dinero a jóvenes a cambio de una relación sentimental, popularmente conocidos como sugar daddies.

El programa inició cuando la popular playmate reveló algunos tips a los caballeros para conseguirse una sugar mommy y aunque ella aclaró que jamás sería una de ellas, mencionó que las mujeres divorciadas son las más propensas a caer en este tipo de actividades.

¿Celia Lora tiene a un sugar daddy?

Celia Lora continuó hablando acerca del tema, pues mencionó que si una persona desea tener un sugar baby y tiene los recursos no debería ser juzgados; también reveló que los españoles son quienes tienen más fama de sostener este tipo de relaciones. De igual forma mencionó que el lugar ideal para encontrarse a una sugar mommy son los restaurantes y los karaokes.

La hija del rockero Alex Lora mencionó que en ocasiones no es necesario buscar un sugar daddy, puesto que ellos son quienes te buscan y que una forma de contacto es a través de las redes sociales, eso sí, aclaró que hay ocasiones en las que ellos no son muy agraciados, pero si el interesado solo busca el dinero, no debería representar algún tipo de problema.

Celia Lora terminó su programa de MTV confesando que ella jamás ha tenido un sugar daddy y que prefiere trabajar para así tener su propio dinero, también confesó que ella jamás le pagaría a alguien con tal de tener una relación.

¿Conocías acerca de la existencia de los sugar daddies? ¿Qué opinas de este tipo de relación? ¿Estarías dispuesto a ser participe de alguna de ellas? Deja tu respuesta en la sección de comentarios.

Fotografías: Instagram