Celia Lora será la estrella de la nueva serie de Playboy

Celia Lora; la celebridad de la que todo el mundo se encuentra hablando, saltó a la fama tras convertirse en una ‘conejita’ de la famosa revista para adultos Playboy, y desde su salto a la fama no se ha detenido con anda.

Recientemente la sensual celebridad regresó a la televisión con ‘La jefa’ del polémico reality de MTV ‘Acapulco Shore’ el cual regresó el pasado mes de abril con su sexta temporada.

Aunque el recibimiento que ha tenido Celia Lora es impresionante, aparentemente no es suficiente para ella, ya que acaba de anunciar que ya esta en conversaciones para su nuevo proyecto televisivo.

¿Qué programa tendrá Celia Lora?

Celia Lora claramente recuerda muy bien sus inicios, pues aunque su éxito ya esta asegurado, jamás pudo decirle que no a Playboy, la empresa que la dio a conocer, y con la que ha tenido una gran relación desde el año 2017.

Ahora, la famosa ‘Casa del conejito’ planea lanzar un reality show que servirá para encontrar a la próxima ‘Playmate’ del momento, por lo que Celia Lora fue la primera opción para conducir este show, y la sensual modelo está de acuerdo.

"Por ahora estoy contenta con lo que estoy haciendo; haré otro reality, están viendo el canal en que sería".

Esta fue la declaración que Celia Lora dio respecto a la noticia del nuevo programa de Playboy, el cual aun no tiene fecha ni titulo confirmado, pero según la hija del rockero debería producirse este año.

Por el momento no ha habido más noticias al respecto, aunque se sabe que esta no es la única oferta que Celia Lora ha tenido, pues además de ‘Acashore’ le llueven ofertas de trabajo, aunque no todas son tan interesantes, pues dijo lo siguiente:

"He recibido muchas invitaciones a otros proyectos, pero no me gustan, no voy a quemar gente, ¡pero luego hay cosas que digo no, gracias!. Hay mucha gente que cree que es porque me paguen y no es cierto”.

